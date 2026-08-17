Estados | 17-08-26 | 17:14 |

Un hombre -el cual fue atado a un poste con un letrero con la leyenda “ratero”-, fue hallado muerto en una colonia de la ciudad de , capital de Veracruz.

Durante la madrugada de hoy se reportó la presencia de la víctima atada a un poste en calles de la colonia Veracruz de la capital, por lo que elementos de cuerpos de socorro acudieron al sitio a prestar ayuda.

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Los paramédicos detectaron que el sujeto, con evidentes en diferentes partes del cuerpo, había fallecido, por lo que dieron aviso a las autoridades ministeriales para el inicio de las investigaciones.

Los primeros reportes señalan que vecinos de la zona lo habrían acusado de , por lo que fue retenido, golpeado y atado al poste, donde murió durante la madrugada de este día.

dmrr/rmlgv

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