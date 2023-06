Tlaxcala, Tlax-. El Gobierno de Tlaxcala, por conducto de la Procuraduría local de Protección al Ambiente (Propaet), presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), para que investigue y sancione el asesinato a balazos de un perro en el municipio de Santa Isabel Tetlatlahuca.

Lo anterior, derivado de la viralidad que alcanzó un video en redes sociales, que evidencia el momento en que un hombre dispara con un arma de fuego y asesina con al menos cinco disparos a un perro. Cibernautas y organizaciones de la sociedad civil difundieron el material y exigieron justicia por un acto de maltrato animal.

El presunto agresor del animal fue identificado por los mismos cibernautas como Juan Zárate Páez, quien en 2021 fue candidato a la presidencia municipal de esa demarcación, por el Partido Verde Ecologista (PVEM). Al momento en que asesina al perro, estaba acompañado de su hermano, quien responde al nombre de Joel.

Lee también VIDEO: Denuncian en redes asesinato de un perro a balazos en Tlaxcala; señalan a presunto excandidato del PVEM como responsable

El titular de la Propaet, Iván García Juárez, informó que la dependencia tuvo conocimiento del caso desde el pasado 23 de junio, cuando cibernautas reportaron un video en el que aparece la escena de la agresión de un animal, hecho que calificó como inhumano.

⚠️IMÁGENES FUERTES⚠️



LAS PALABRAS NECESARIAS PARA EXPRESAR EL TIPO DE DECEPCIÓN QUE SIENTO POR LA HUMANIDAD NO TIENE FIN….



Ahora nos han mandado un caso de unos EX CANDIDATOS



Así como lo oyen “EX CANDIDATOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAXCALA” han asesinado a sangre fría… pic.twitter.com/cvq3Q6wWjG — Huellitas amor sin fronteras (@HASF_AnaSDiaz) June 26, 2023

Desde ese momento, indicó que la Dirección de Inspección y Vigilancia realizó las primeras investigaciones y al siguiente día hizo la denuncia ante la PGJE, la cual quedó asentada en el número de carpeta A.I. NAT/295/2023.

“Condeno la crudeza de las imágenes ocurridas presuntamente en Tetlatlahuca, en donde derivado de un acto inhumano, un ejemplar canino perdió la vida”, expresó.

Lee también Manuel Velasco y el Partido Verde condenan el ataque a un perro en Tlaxcala

El agresor del animal fue candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), a la presidencia municipal de Santa Isabel Tetlatlahuca, en 2021, año en el que, incluso firmó una “agenda animalista”. Foto: Especial

Señaló que, de acuerdo con las primeras indagatorias, se trata de hechos, no recientes, aunque no precisó la fecha; sin embargo, comentó que la Propaet inició las acciones correspondientes para que no quede impune el caso, debido a que son conductas delictivas previstas en el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

De acuerdo con el artículo 436, del código penal local, los actos de maltrato o crueldad, si provocan la muerte del animal, serán sancionados con dos a cuatro años de prisión y una multa de 500 a 800 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

En el video de denuncia, se observa como un hombre dispara en al menos cinco ocasiones a un perro, a pesar de que este, previamente, movía la cola en señal de sentimiento hacia el agresor.

Lee también Marchan contra el maltrato animal en CDMX: “no saben dar otra cosa más que amor”, FOTOS

En un comunicado de prensa, la Propaet informó que los disparos provocaron heridas graves al perro que, a su vez, generaron su fallecimiento.

El agresor del animal fue candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), a la presidencia municipal de Santa Isabel Tetlatlahuca, en 2021, año en el que, incluso, firmó una “agenda animalista”.

ss/rmlgv