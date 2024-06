Cuernavaca, Morelos.- A siete años del socavón que se abrió en el Paso Exprés, kilómetro 93+850, autoridades de los tres niveles de gobierno ofrecieron una disculpa pública a los familiares de las víctimas, sin embargo, la esposa de uno de los afectados rechazó este acto y acusó negligencia en la construcción del tramo carretero.

El acto de disculpa pública se llevó a cabo en cumplimiento a la recomendación 35/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tras los hechos registrados el 12 de julio de 2017 donde los ocupantes de un auto Volkswagen Jetta, Juan Mena Ruiz, de 59 años, y su hijo Juan Mena Romero, de 33, fallecieron en el lugar al caer su unidad en el hoyo de seis metros de profundidad.

Un año antes, en octubre de 2016, el joven Ricardo Popoca falleció en ese mismo tramo carretero cuando conducía su motocicleta. Su esposa Raquel Vargas Orbe, dijo que el accidente fue gracias a la negligencia que hubo en la construcción del Paso Exprés y se dijo insatisfecha con la disculpa que determinó la CNDH.

“Yo no me siento contenta con esta disculpa, hubiera preferido que mejor no hubiera pasado eso, que él estuviera aquí con nosotros, apoyándome como lo hacía antes, nada nos va a dar esa satisfacción que él nos daba”, dijo en el zócalo de Cuernavaca.

Lee también Paso Exprés de Cuernavaca, otra vez una pesadilla de corrupción

“Yo no me siento contenta con esta disculpa, hubiera preferido que mejor no hubiera pasado eso, que él estuviera aquí con nosotros, apoyándome como lo hacía antes, nada nos va a dar esa satisfacción que él nos daba”, dijo un familiar de una víctima en el zócalo de Cuernavaca

En su turno el representante del Banco Nacional de Obras Servicios Públicos, fiduciario del Fondo Nacional de Infraestructura, se limitó a decir que desde 2018 el banco capacita a sus servidores públicos en materia de derechos humanos mediante cursos, seminarios y conferencias.

A su vez Oscar Rigoberto Coello Domínguez, director general del Centro SCT Morelos, en representación de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, responsables de la construcción del Paso Exprés en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Graco Ramírez Garrido Abreu, (2012-2018), sostuvo:

“Se reitera la decidida voluntad y compromiso para que hechos semejantes no vuelvan a ocurrir, reciban la más sincera disculpas y condolencias por la pérdida de vidas humanas en tan lamentable accidente”.

Por su parte, César Eduardo García, titular de la Unidad de seguimiento de recomendaciones de la CNDH, señaló que con la recomendación se acreditaron violaciones a derechos humanos, a la vida, al acceso a la información y al acceso a la justicia y a la verdad.

Lee también Lo que debes saber sobre el Paso Express de Cuernavaca

“La CNDH celebra el reconocimiento de la responsabilidad institucional de los hechos por parte de las autoridades recomendadas al haber aceptado la recomendación, derivado de un conjunto de actos y omisiones en la planeación y ejecución de los trabajos del Paso Exprés que generaron condiciones de riesgo para el ejercicio de derechos humanos a terceros como transeúntes, habitantes de la zona y usuarios de la zona que se materializaron en los eventos que provocaron diversos lamentables eventos, entre ellos la muerte de Ricardo Popoca Hinojosa, así como de las demás víctimas, producto de la mala planeación, ejecución y terminación de la obra del Paso Exprés”, indicó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/cr