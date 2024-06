Durango.— El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, presentó el Plan de Rescate a los Derechos Laborales del Magisterio Estatal, que implica la reducción de 100 plazas, el traslado de otras 400 a la Federación y la no sustitución de aquellas por jubilación, defunción, renuncia, así como bajar los sueldos ofensivos y el combate a aviadores.

Con ello se tendrán ahorros del orden de los 702 millones de pesos que se destinarán a pagar pendientes que se venían arrastrando, desde administraciones anteriores, como son seguros de vida y deudas con financieras.

La actual administración gubernamental recibió una Secretaría de Educación con condiciones económicas dramáticas, derivado de 10 mil laudos perdidos por pagos de quinquenios, falta de pagos por varios años a los seguros de vida, incremento excesivo de plazas de maestros (mil 500), compensaciones ofensivas para el ciudadano.

Así como robo a terceros institucionales (financieras y mueblerías, entre otros), robos a las cuotas sindicales, lo que hacía difícil liquidar temas pendientes con los maestros del estado, pero con este plan se iniciarán los pagos de seguros de vida y hasta las deudas a financieras, lo que permitirá mejorar las condiciones laborales del personal del magisterio estatal.

El gobernador mencionó que esto ya no se va a detener, y aunque los adeudos con los docentes no correspondieron a su administración, ofreció disculpas a nombre del Gobierno del Estado a los familiares que no les han pagado su seguro de vida y que tenían años esperando; “era dinero de las personas que se nos adelantaron”, dijo.

Agregó que se hará un esfuerzo para que al terminar su mandato se cumpla al 100% con resolver todos los problemas del magisterio y poder decir: “cumplí, estamos en ceros, no les debemos nada y que el próximo gobierno pueda entrar con una carga mucho menos que esta”, señaló.

Por su parte, el líder sindical del SNTE Sección 44, Efrén Estrada Reyes, reconoció que desde la llegada de Esteban Villegas Villarreal a la gubernatura jamás se ha dejado de pagar prestaciones ni ningún otro fondo; destacó que siempre ha trabajado para dignificar su profesión; “confiamos en el gobernador y todo su equipo”, expresó.