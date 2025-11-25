Joaquín Díaz Mena, gobernador de Yucatán, realizó una visita de supervisión al buque draga Fernando de Magallanes, una de las embarcaciones de dragado más modernas y potentes en operación.

Junto a su comitiva, el recorrió las instalaciones del buque, incluyendo el centro de control, el cuarto de máquinas y el sistema de bombeo, donde constataron el funcionamiento del proceso mediante el cual se extrae y traslada el material rocoso del fondo marino fuera del canal de navegación.

En esta primera fase, correspondiente al dragado del canal principal, los trabajos han superado el 60% de ejecución, con más de 700 mil metros cúbicos de piedra removidos gracias a una operación continua las 24 horas del día.

Gobernador de Yucatán visita buque draga Fernando de Magallanes (25/11/2025). Foto: Especial

Díaz Mena señaló que esta obra, columna vertebral del Renacimiento Maya, es una apuesta de largo plazo por la competitividad de Yucatán y por una economía regional más conectada, más fuerte y más justa.

“Venimos con presidentes de cámaras empresariales a constatar los avances de los trabajos de modernización y profundización de nuestro puerto de altura, que ya llevan un 61 % de avance. Lo que aquí vemos es el inicio de una transformación profunda. Esta es la infraestructura que nos va a permitir traer más inversión, crear más empleos y posicionar a Yucatán en el nuevo mapa logístico y económico del país. Gracias a todas y todos los empresarios por acompañarnos hoy: su presencia refleja el compromiso compartido con el futuro del estado”, dijo.

El gobernador de Yucatán también expresó su reconocimiento al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum por el respaldo brindado a los proyectos prioritarios del Renacimiento Maya, señalando que la modernización del puerto no es un esfuerzo aislado, sino parte de una estrategia integral de crecimiento, inclusión y justicia territorial.

El buque Fernando de Magallanes es una de las dragas más avanzadas del mundo, con una potencia de 23 mil kilovatios. Está equipada con cortadoras para remover roca del fondo marino, talleres de mantenimiento, un cuarto de bombeo y un centro de control que monitorea en tiempo real cada operación.

Las maniobras permitirán ampliar y profundizar el canal de navegación, lo que incrementará la capacidad del puerto para recibir embarcaciones de mayor tamaño y, con ello, elevar la competitividad logística de Yucatán.

