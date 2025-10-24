Gómez Palacio, Dgo.- El gobernador Esteban Villegas Villarreal encabezó la entrega de 43 patrullas de seguridad pública y vialidad en Gómez Palacio, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y mejorar las labores de prevención en el municipio.

Durante el acto, realizado junto a la alcaldesa Betzabé Martínez Arango, el mandatario estatal destacó que la incorporación de estas unidades permitirá ofrecer mayor tranquilidad a las familias y consolidar la coordinación entre los tres niveles de gobierno en materia de seguridad.

Dijo que estas patrullas son resultado del trabajo en coordinación y unidad que distingue a esta región y que fortalece las acciones de prevención en beneficio de la ciudadanía.

El mandatario Villegas Villarreal reiteró su reconocimiento a la Guardia Nacional y al interés de la alcaldesa gomezpalatina, por mantener una ciudad segura, ya que con estas nuevas unidades las familias contarán con un mayor respaldo de sus gobiernos, en favor de su bienestar y armonía.

El mandatario estatal destacó que la incorporación de estas unidades permitirá ofrecer mayor tranquilidad a las familias y consolidar la coordinación entre los tres niveles de gobierno en materia de seguridad. Foto: Especial.

Lee también: Renuncia Anallely López, delegada del Bienestar en Puebla; presumía amistad con empresario detenido por presuntos vínculos con el narco

Asimismo especificó que “la seguridad siempre marca el rumbo de una región; somos la segunda entidad más segura del país. Todos queremos vivir en paz, andar tranquilos por las calles.

“La Laguna y Durango vivieron momentos complejos hace algunos años, por eso hoy mantenemos ese esfuerzo de salvaguardar a las personas, con vigilancia y estado de alerta las 24 horas del día, porque la seguridad es nuestra prioridad”, aseveró.

En su momento, la alcaldesa Betzabé Martínez agradeció al mandatario por su respaldo y compromiso, “su presencia demuestra que la seguridad se construye con unidad, con diálogo y con resultados”, al tiempo que destacó que estas nuevas unidades reforzarán la presencia policial en colonias, fraccionamientos y comunidades rurales, para que todas las familias se sientan seguras y acompañadas.

El mandatario Villegas Villarreal reiteró su reconocimiento a la Guardia Nacional y al interés de la alcaldesa gomezpalatina, por mantener una ciudad segura. Foto: Especial.

Lee también: Esto es todo lo que debes saber del Marat’hon Banorte 2026 en Mérida; recorrido se traducirá en apoyo a beneficiencia

“Detrás de cada acción de gobierno hay una familia que merece vivir en paz”, consideró y expuso que estas nuevas unidades, el personal podrá realizar su labor con mayor eficiencia.

“La seguridad se trabaja con el corazón, con estrategia y en equipo. Seguiremos caminando de la mano con el gobierno del estado y bajo el liderazgo del Gobierno Federal, para que cada acción se traduzca en resultados para nuestro pueblo. Cuando los tres órdenes de gobierno trabajan unidos y laten al mismo ritmo, Durango avanza con grandeza”, precisó.

A su vez, Luis Alberto Duarte Vázquez, director de Seguridad Pública de Gómez Palacio, habló del trabajo coordinado y la estrategia nacional para incrementar la presencia policial tanto en la zona urbana como en la ejidal, siempre al servicio de la comunidad y con el compromiso de hacer buen uso del nuevo equipo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr