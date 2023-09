La Paz.- Como un hecho “de barbarie” y al mismo tiempo “aislado” calificó el feminicidio de la doctora Ali Jasel Reyes Juárez, perpetrado en Los Cabos, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío.

En declaraciones sobre el tema, el mandatario dijo lamentar los hechos y que espera “pronto tener respuesta” de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para el esclarecimiento de los hechos que provocaron la muerte de la doctora, de 31 años, adscrita al Hospital No. 38 del IMSS en San José del Cabo.

“Este hecho es un acontecimiento que desafortunadamente está muy complicado por que la compañera tenía apenas un tiempo allí en Los Cabos, era muy joven, bueno, no complicado, más bien me refiero a que entristece. Lo lamentamos mucho. Es un acto de barbarie, repudiable, como cualquiera otro que atente contra las mujeres”, expuso.

A pregunta expresa sobre si reforzarán la seguridad en Los Cabos, respondió que no, pues ya se está trabajando y así se seguirá, además, remarcó que este fue un hecho “aislado”, pues solo se había registrado un feminicidio anteriormente en lo que va del año.

“Íbamos muy bien, solo habíamos tenido un feminicidio; en agosto no se había presentado ningún acto de violencia, en septiembre llevábamos 16 días sin ningún hecho de violencia y esto viene a empañar la tranquilidad de Baja California Sur. Estos hechos son, como ustedes se dan cuenta, es un hecho aislado realmente. No sucedió el anterior feminicidio allá. O sea donde suceda es lamentable, y no podemos más que seguir trabajando por que no tienes idea dónde se puede presentar un loco o los como éste, no sabemos quién fue”, expresó.

Aseguró que se seguirá trabajando en dos días, dijo: “buscando la manera de que se respete a las mujeres, y con el programa Párale a la Violencia, el cual -aseguró- “no es propaganda, sino es la búsqueda de que en BCS “vivamos en paz y en concordia”.

En el mes de julio, durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a La Paz, se informó el panorama delictivo de BCS: el delito de violaciones sexuales ocupa el segundo lugar nacional, con una tasa de 122 casos por cada cien mil habitantes, mientras que la media nacional es de 59.5. Esto con cifras de diciembre 2018 a mayo de 2023.

Además, en el delito de violencia intrafamiliar también la entidad se ubica entre los primeros lugares, en el sexto, con una tasa de mil 437, por cada cien mil habitantes cuando la media nacional es de 932. El delito de robo a casa habitación ubica a la entidad en segundo lugar nacional, con una tasa de 781 casos por cada cien mil habitantes, cuando la media es de 293.

De acuerdo con el registro del Secretariado Ejecutivo el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a agosto de este año se han presentado 736 denuncias por algún tipo de delito sexual.

Colectivos y activistas feministas urgieron a las autoridades a establecer políticas públicas efectivas de prevención de la violencia de género en BCS, ante las crecientes denuncias de acoso, abuso, violación, violencia intrafamiliar, etc, además, demandaron no solo la investigación, sino al sistema de justicia, las sentencias condenatorias en todos los casos de agresiones a mujeres.

En el caso de la doctora, demandaron el esclarecimiento, acciones de reparación del daño a las víctimas indirectas y garantías de no repetición, a partir de la presentación de estrategias efectivas focalizadas al menos en San José del Cabo.











