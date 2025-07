Hermosillo, Sonora.- De una forma emotiva, Bela Walther narró como tuvo el triste privilegio de tomar la última sesión fotográfica de las gemelas Meredith y Medelin quienes este día se graduarían de la primaria.

Vestidas con toga y birrete, posaron frente a la lente y a pesar de que se los pidió, no pudieron salir serias, estaban sonrientes.

Felices, también posaron juntas en la sesión donde fueron acompañada por su madre Margarita y su hermanita Karla.

Lee también Dan último adiós a madre y hermanitas asesinadas en Hermosillo; "quiero la máxima sentencia", exige su padre

Gemelas Meredith y Medelin, asesinadas en Hermosillo, Sonora se graduarían este 8 julio (08/07/2025). Foto: Tomada de Facebook ( @Bela Walther )

Esos retratos fueron colocados sobre sus ataúdes.

La tarde del sábado 4 de julio, las tres hermanitas de 11 y 9 años de edad, fueron encontradas, abrazadas, sin vida, a un costado de la carretera 36 de la Costa de Hermosillo; un día antes el cuerpo inerte de su madre también fue localizado a siete kilómetros de ellas.

Mensaje de fotógrafo Bela Walther

Por medio de su cuenta de Facebook, el fotógrafo Bela Walther escribió:

UN TRISTE PRIVILEGIO... Tomar la última sesión de graduación de dos niñas maravillosas, alegres, sonrientes y felices, acompañadas de su hermanita pequeña quien admiraba y estaba feliz de ver a sus hermanas vestirse de "graduadas" y su madre que irradiaba amor, alegría y cuidados de sus detalles... acomodándoles su abundante cabello y aconsejándoles "No se rían tanto... (porque ellas se carcajeaban).

Y al preguntarle a una de ellas con quien te vas tomar la foto de mejores amigos? Respondiendo; con mi hermana y ahí surgió esa imagen de las gemelas o cuatas (como les decían algunos de sus compañeros) y en la foto de certificado les di instrucciones: es seria y sin reír... No se pudo, simplemente la sonrisa era parte de sus personalidades...

Lee también Sheinbaum condena asesinato de hermanitas en Sonora; revisará cifras de violencia infantil

Las 3 niñas asesinadas en Sonora presentaban signos de violencia (06/07/2025). Foto: Buscadoras Por La Paz Sonora

Y así fue su última sesión... se graduaban el miércoles... Cada año se quedan paquetes de fotos por diferentes causas y me sirven de muestra para ofrecer mis servicios... Pero está vez será por una causa muy dolorosa...

Como fotógrafo, me es grato encontrarme con gente que avanza en su vida y platicar, yo le tomé la graduación a tal o cual persona o que me encuentren y me digan se acuerda de mi usted me tomó las fotos en tal y cual evento o situación. Pero hoy solo puedo decir que tuve el triste privilegio de tomar la última sesión de las niñas que... Están en las noticias... Ojalá exista un Dios, y un cielo, donde éstas pequeñas no tengan en sus recuerdos sus últimos horribles y trágicos momentos; que estén en paz, disfrutando ese paraíso donde no hay lágrimas, y nadie se acuerda de las cosas viejas que pasaron.

Por otro lado ¿habrá un infierno para quien hizo tal aberración por poder, celos o simplemente maldad? ¿Qué sigue? Viene el politizarlo, romantizarlo o simplemente ocultarlo y olvidarlo. Ojalá exista Dios, el cielo y la justicia... Para que ya no vivamos los tristes privilegios, de haber sido sus maestros, amigos, familiares o conocidos. Me dueles México lindo y querido... ¡¡¡Perdón México triste y perdido!!!

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/cr