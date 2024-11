Reynosa, Tamaulipas.- El ganado de Tamaulipas se encuentra sano y no ha sido afectado por el gusano barrenador por lo que podrá seguir exportando hacia Estados Unidos, aseguró el Presidente de la Asociación Ganadera de Reynosa, Gildardo López Hinojosa.

Informó que por la frontera de Reynosa se exporta ganado de los estados de Veracruz, San Luis Potosí y algunos del centro del país

Destacó que anualmente se exportan 180 mil cabezas de ganado por Reynosa provenientes de los estados antes mencionados.

"Nosotros no tenemos gusano barrenador, ya se estableció un cerco para que no nos afecte en Tamaulipas ya que de llegar este gusano de otro pais, también cerrarán esta frontera , pero afortunadamente no lo tenemos".

Explicó que se tiene ganado en tránsito, ya fueron revisados, ya pasaron un status sanitario y están dentro de lo que pide Estados Unidos.

"En caso de que se de el cierre, Estados Unidos debe dar una prórroga para todo el ganado que está en los corrales cuarentenarios que ya están tratados y aprobados y a lo mejor hasta ahí se permitirá la exportación en lo que se define qué se va a hacer".





