Ciudad Juárez.- En las últimas horas se hizo viral un video donde se observa a quien se ha identificado como Esmeralda Pizarro Mendivil, y quien es Subdirectora de Obras Públicas del municipio de Guadalupe y Calvo, disparando un fusil de grueso calibre en los festejos de Año Nuevo.

Según se ha mencionado, el video habría sido subido por la misma funcionaria a sus estados de WhatsApp y sería de ahí que durante el viernes se difundió en diversas redes sociales.

La grabación causó indignación en la comunidad de Guadalupe y Calvo debido a la inseguridad que durante años se ha vivido en ese municipio ubicado en el llamado Triángulo Dorado en el estado de Chihuahua.

César Jáuregui Moreno, fiscal general en el estado, comentó que se abrió una investigación en contra de la funcionaria de esa región.

De acuerdo con lo que detalló, la investigación sería para esclarecer los hechos y contar con información precisa sobre todo por el tipo de arma que se observa en el video.

Hasta el momento ni la señalada ni las autoridades en Guadalupe y Calvo, Chihuahua, ha brindado información o alguna postura al respecto.

