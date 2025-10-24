Apatzingán, Michoacán.- Personal de las fuerzas estatales, de la Fiscalía de Michoacán y del Ejército Mexicano, capturaron al encargado de explosivos de César Arellano Sepúlveda ("El Botox"), uno de los principales líderes del grupo criminal Blancos de Troya, responsables del homicidio del líder de los limoneros, Bernardo Bravo Manríquez.

Se trata de Ángel Zepeda, identificado como el encargado de fabricar explosivos y utilizarlos para lanzarlos desde drones.

Las áreas federales de seguridad, informaron, que Zepeda, su pareja sentimental y otro hombre, fueron detenidos en la localidad de El Recreo, municipio de Apatzingán.

Las fuentes consultadas, no dieron más detalles de esta aprehensión, que representa un duro golpe a la estructura criminal de El Botox.

Los operativos de los tres órdenes de gobierno continúan en esa zona de la Tierra Caliente, como parte de la estrategia de seguridad que tiene la finalidad de detener a los objetivos generadores de violencia.

