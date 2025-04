El amparo fue promovido por habitantes de Bacalar contra la construcción de una “casa de descanso” militar cerca de la laguna; Semarnat y Sedena deberán justificar la intervención en la zona El Juzgado Primero de Distrito, radicado en Chetumal, capital de Quintana Roo, concedió una suspensión provisional que frena las obras para la remodelación de la "casa de descanso" de militares estresados, que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) construye entre el Fuerte San Felipe y la Laguna Bacalar.

Este incidente judicial figura dentro de la demanda de amparo 241/ 2025 admitida por el Juzgado antes mencionado, y promovida por residentes del municipio de Bacalar el pasado 8 de abril, contra las obras desarrolladas a 200 metros de la costera entre las calles 20 y 22 de la Colonia Centro de la localidad de Bacalar.

Las autoridades demandadas son la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por la probable omisión de ejercer facultades de protección al medio ambiente, al haber exentado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de someter a evaluación del impacto ambiental, las obras para la "casa de descanso" de sus militares.

Y la otra autoridad demandada es el propio Ejército, por la probable "destrucción, modificación y alteración" del área antes mencionada, toda vez que como parte de los trabajos, introdujo —sin autorización y sin estudios previos— maquinaria pesada dentro de la llamada "Laguna de los Siete Colores", como parte de los trabajos, el pasado 20 de marzo.

"Se concede la suspensión provisional en los términos siguientes: Las autoridades señaladas como responsables Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, suspendan temporalmente, hasta que se decida sobre la suspensión definitiva, la destrucción, modificación y/o alteración acontecida en la zona identificada como Avenida uno o costera entre las calles 20 y 22 de la Colonia Centro de la localidad de Bacalar.

"Así como los diversos actos administrativos vinculados con la referida licencia de construcción u operación", se lee en el incidente de suspensión provisional consultado por EL UNIVERSAL.

Durante esa suspensión temporal, la Semarnat deberá verificar si la extracción de agua y lodo propios de la zona lagunar, así como la construcción de estructuras y edificaciones o en su caso, cualquier destrucción, modificación y alteración, puede causar algún daño o afectación a la Laguna Bacalar o a las especies que habitan en ella.

Lo anterior deberán acreditarlo ante el Juzgado Primero de Distrito. En caso de que no se cause dicha afectación y tal destrucción, modificación y alteración no se encuentre dentro del área natural protegida, "se podrá continuar con la edificación, bajo la estricta vigilancia de la autoridad ambiental".

Para tal efecto, en caso de continuar con la edificación, la Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tendrán la obligación de constituirse cada tres días en el sitio, a fin de vigilar el correcto desarrollo de la obra.

Dichas autoridades tendrán que informar en el mismo plazo al Juzgado.

"A lo anterior también quedarán vinculadas a la suspensión las autoridades encargadas de vigilar el cuidado de las áreas naturales protegidas. En el entendido que las autoridades responsables están obligadas a ejercer sus facultades de verificación conforme a la normatividad aplicable", se lee.

