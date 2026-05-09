Reynosa.— La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas obtuvo 12 sentencias condenatorias en contra de integrantes de un grupo delictivo dedicado al delito de extorsión, los cuales operaban desde el interior del Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) del municipio de Reynosa.

De estas sentencias, seis corresponden a penas de 12 años de prisión y seis a condenas de nueve años y tres meses de prisión.

El representante social, adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión (UECSE), acreditó ante la autoridad judicial que los ahora sentenciados, desde este centro realizaban llamadas de extorsión utilizando diversos números telefónicos de varias compañías, así como varias cuentas bancarias para recibir depósitos, producto de las exigencias económicas realizadas a las víctimas del municipio de Matamoros.

Como parte de las investigaciones, fueron cumplimentadas siete órdenes de aprehensión en contra de 12 personas; a una de ellas se le ejecutó un doble mandamiento judicial. Asimismo, mediante procedimientos abreviados y terminación anticipada del proceso, la autoridad judicial dictó las sentencias de nueve años y tres meses de prisión contra Vicente “M”, Juan Diego “G”, Eduardo “G”, Jesús “C”, Talos Luciano “T” y Felipe de Jesús “V”.

En tanto, César Enrique “Z”, Edgar “C”, Medardo Ernesto “M”, Juan Francisco “R”, Enrique “A” y Martín “M” fueron condenados a 12 años de prisión.

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