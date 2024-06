Cuernavaca, Morelos.- El fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, confirmó que recientemente tramitó un amparo por el caso de la joven Ariadna Fernanda, cuyo cadáver fue arrojado en la autopista La Pera-Cuautla en 2022. Por ese caso, Carmona Gándara fue acusado de obstruir la acción de la justicia.

Carmona Gándara fue cuestionado sobre algún temor de que la próxima presidenta Claudia Sheinbaum actúe en su contra desde la presidencia de la república.

“A mí no me metió a la cárcel la presidente electa y no hay razón para que haya un tema de venganza. Para mí sería un privilegio conocerla en persona. Quién sabe si su agenda le permitiera que yo le explicara la versión procesal, jurídica, de los señalamientos de la formulación de imputación que me hizo la Fiscalía de la CDMX”, expuso.

El fiscal también informó que recientemente recurrió a un nuevo amparo por el caso de la joven Ariadna.

Foto: Justino Miranda / EL UNIVERSAL

“Tengo procesos en trámite ganados. Es mi derecho inconformarme con las resoluciones con las que no estoy de acuerdo y eso es realmente un tema de trámite. No tengo ningún temor. Voy a seguir trabajando de manera honesta, dando la cara”, dijo.

En el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda, en un primer momento, Uriel Carmona declaró que conforme a la autopsia de ley la joven había muerto asfixiada por su propio vómito, tras sufrir una intoxicación alcohólica, sin embargo, la Fiscalía de la CDMX realizó una segunda intervención del cuerpo y reveló que la joven había sido asesinada.

El caso desencadenó una serie de desencuentros e incluso el fiscal fue encarcelado por presunta obstrucción de la ley, empero logró su libertad mediante recursos de amparos.

