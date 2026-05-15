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Reynosa, Tamaulipas. - La Fiscalía General de la República () cumplimentó orden de cateo en un inmueble tipo bodega ubicado en la colonia Campestre, en la ciudad dedonde se aseguraron 15 camionetas con blindaje de agencia, un camión, cinco vehículos sin blindaje, cartuchos útiles para arma de fuego y el inmueble.

La Fiscalía Federal en la entidad inició la carpeta de investigación, derivado de la recepción de un Informe Policial Homologado (IPH), suscrito por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (), quienes corroboraron información sobre una bodega en donde probablemente se resguardaban vehículos blindados.

El Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, reunió los elementos de prueba suficientes para obtener, de un juez federal, autorización para ejecutar la orden de cateo por la probable comisión de los delitos de posesión de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas y por uso de vehículo blindado.

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Diversas agencias y corporaciones colaboran en operativo

El operativo fue llevado a cabo por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos especializados adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes aseguraron 15 camionetas con blindaje de agencia, un camión, cinco vehículos sin blindaje, cartuchos útiles para arma de fuego y el inmueble.

Durante la diligencia se contó con la colaboración del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de elementos de la Defensa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN) y personal de la Guardia Estatal, quienes pusieron los indicios asegurados a disposición de esta Fiscalía Federal en Tamaulipas.

El MPF continúa con la integración de los indicios recabados durante el operativo en la carpeta de investigación correspondiente.

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jecg/cr

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