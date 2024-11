Stephanie Sánchez Viesca Ortiz cumplió este 5 de noviembre 20 años desaparecida en Torreón, Coahuila, y su madre, Silvia Ortiz, clamó por información a quien señala como el responsable de la desaparición de su hija.

Ortiz mencionó que son 20 años de una corrupción “increíble” y de una impunidad “que no tiene nombre” y aseguró que se enteró que el presunto responsable de la desaparición de su hija está enfermo.

“Yo pido por él. No quiero que le pase nada. Quiero que se alivie, que diga dónde está mi hija. Te mando el mensaje directamente a ti. Espero que ahora que estás enfermo, te toques el corazón y mandes un mensaje anónimo en dónde está. Sabes muy bien que tú lo hiciste. Y por eso lo hago. Las autoridades no van a hacer nada y tú lo sabes. Tú me lo dijiste en una ocasión que todo te lo pasabas por el arco del triunfo. Y sí lo has hecho y no te ha importado. Que Dios te perdone y pido por ti para que te alivies y me digas dónde está”.

Familiares de Fanny, quien desapareció hace 20 años en Coahuila, exigen avances en el caso de su hija (5/11/2024). Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL

Al cuestionar a la madre por el destinatario del mensaje, dijo que se trata de “El Moyo”, a Jesús Ramón Ruelas García, a quien la familia ha señalado como la persona que tomó a la fuerza a su hija para entregarla a su tío, Rodolfo García Vargas, “El Rudy”.

“Ya mataron al tío. A otros dos. La tía se fue a vivir a México, trabaja en lo mismo. Y “El Moyo” sigue igual, ahí anda”, comentó Silvia Ortiz.

Stephanie Sánchez Viesca Ortiz, Fanny, tenía 16 años cuando desapareció en Torreón. Lo último que hizo fue pedir dinero prestado para pagar el camión. Regresaba de un torneo deportivo.

A lo largo de 20 años se han soltado muchas versiones sobre el paradero de su hija, la más sonada fue cuando se señaló que era novia de un capo del narcotráfico. “Jamás se comprobó nada”, dijo Silvia Ortiz. “La gente no tiene empatía”, habló el padre, Óscar Sánchez Viesca.

El padre recordó que hace años, la entonces Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia en Contra de las Mujeres, Alicia Pérez Duarte, declaró en un programa nacional que recibió la orden del ex procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, de abortar una misión de rescatar a Fanny cuando agentes la habían localizado.

“Quién se lo pidió. Quién está detrás de esto. Por qué escondió el expediente de mi hija”, cuestionó el padre. “Queremos resultados, ya basta que nos den atole con el dedo. Me preocupa irme sin saber de ella. Si está muerta no importa ya, queremos descansar, irnos tranquilos”, expresó Óscar Sánchez Viesca.

Este día, la familia decidió circular una serie de videos de familiares, amigos y amigas de Fanny, quienes recuerdan cómo era la joven. Los padres recordaron que era una joven sin malicia, que no entendía las bromas de doble sentido, introvertida y apegada a su madre.

“Camino como el primer día”, comentó Silvia Ortiz.





