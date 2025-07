Ciudad Juárez.— Decenas de familias hacen fila durante horas afuera de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Buscan saber si entre los 383 cuerpos encontrados en el crematorio Plenitud, en la colonia Granjas Polo Gamboa, está su familiar fallecido.

Es el segundo día que la gente llega hasta la FGE en busca de explicaciones. Las filas iniciaron el martes; son cientos las personas que quieren tener la certeza de que las cenizas que les entregaron después del funeral corresponden a sus difuntos.

Lee también: Listas 70 mil cabezas de ganado en Chihuahua tras reapertura de fronteras; ejemplares cuentan con los requisitos sanitarios para exportación

Durante el miércoles fueron más las personas que acudieron al lugar. Entre la gente hay inquietud e incertidumbre. El sentir es el mismo: “Jugaron con nuestro dolor y no sabemos a qué cenizas le lloramos”, reclaman.

Algunos llegan con actas de defunción, fotografías, recibos de funerarias, identificaciones y cualquier otro documento que pueda servir para identificar a sus familiares.

Muchos de ellos relatan que contrataron a las funerarias Luz Divina, Capilla Protecto Deco, Del Carmen, Ramírez, Latinoamérica y Amor Eterno, las cuales tenían el servicio del crematorio Plenitud.

Lee también: Salud amplía vacunación contra sarampión hasta personas de 49 años; detectan variante proveniente de Texas o Canadá

La mayoría de las personas expresa la misma queja, se sienten engañadas y las funerarias no les dan certeza sobre las cenizas que les entregaron, por lo que decidieron acudir ante la fiscalía.

En un recorrido que realizó EL UNIVERSAL, se observó a familias consternadas, otras enojadas y algunas más incrédulas de la situación por la que están pasando.

Destacan que con esto reviven el dolor por el que pasaron al morir sus familiares hace algunos meses o incluso años.

Lee también: Sheinbaum destaca reapertura gradual de EU al ganado mexicano; "Se logró un primer acuerdo", señala

“No podemos confiar en crematorios”

Paola relata que su abuelo murió en 2022, y se acercaron a la fiscalía para desahogar la duda de que las cenizas que les dieron sean verdaderas. “Las funerarias no nos supieron decir y queremos ver qué pasa. La funeraria es la Latinoamericana. Todavía no sabemos qué hacer porque no podemos confiar en crematorios”, señaló la mujer.

Explicó que la duda de su familia surge porque cuando murió su abuelo tardaron un mes en darles el cuerpo, porque les dijeron que la funeraria estaba saturada, “y ahorita tenemos la duda de qué va a pasar”.

Otro caso es el de Raúl. El hombre explicó que la FGE les pide documentos para iniciar las investigaciones y determinar que las cenizas que le entregaron son de su padre, quien falleció en el Hospital del IMSS número 35 de esta ciudad.

Lee también: Exportaciones resisten tensiones frente a amenazas arancelarias de Donald Trump; 7 estados crecen

El joven dijo revivir la pérdida y sentirse mal al no saber a quién le lloraron, por lo cual exige a las autoridades que investiguen a fondo este caso.

Consideró que a los involucrados se les debe dar una pena muy alta, porque los 17 años que consideran las autoridades les parece muy poco para el daño causado a tantas familias.

El domingo 29 de junio la fiscalía de Chihuahua informó que en el crematorio Plenitud se encontraron 383 cuerpos, en su mayoría embalsamados y vestidos como estuvieron en su funeral, los cuales fueron retirados del lugar durante un operativo realizado un día antes.

Lee también: Dictan prisión preventiva a detenidos por crematorio en Ciudad Juárez; se hallaron 383 cuerpos sin incinerar

Se estima que algunos podrían haber tenido entre dos y hasta cinco años en el lugar, sin condiciones para su preservación.

El martes, el fiscal estatal César Jáuregui Moreno dijo que a las familias les entregaron “cenizas falsas”.

Se informó que de los 383 cuerpos, 218 son hombres, 149 mujeres y 16 están como indeterminados y requerirán de trabajo de laboratorio para su identificación.

Lee también: Detienen a dos por crematorio “macabro” de Ciudad Juárez; operaba para 6 funerarias

Por este caso hay dos hombres detenidos: José Luis A. C., de 39 años y dueño del negocio, y su empleado Facundo M. R., de 64. A ambos se les dictó prisión preventiva y se les acusa de delitos de inhumación, exhumación y respeto a los restos humanos en perjuicio de la sociedad.

Este viernes será la audiencia de vinculación a proceso.

En tanto, hasta la tarde del miércoles aún había familias afuera de las oficinas de la FGE en Ciudad Juárez, en espera de iniciar su trámite y obtener respuestas.