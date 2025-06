Reynosa, Tamaulipas.-"Un pedazo de bota no es una prueba, queremos resultados de ADN en restos óseos, hasta que esto no suceda, nosotros seguiremos esperando a nuestros seres queridos", aseguraron familiares de los cinco integrantes del Grupo Fugitivo que fueron privados de la libertad el pasado 25 de mayo en Reynosa, Tamaulipas.

A un mes de la desaparición de Francisco Javier Vásquez Osorio, Nemesio Antonio Durán Rodríguez, Llivan Edyberto Solís de la Rosa, Víctor Manuel Garza Cervantes y José Francisco Morales, su familia sigue desacreditando las versiones dadas por la Fiscalía de Tamaulipas que aseguran, fueron asesinados.

Los integrantes del grupo musical Fugitivo fueron asesinados e incinerados, en un horno de una ladrillera, en la colonia Aquiles Serdán, en Reynosa, dio a conocer el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Irving Barrios Mojica.

Integrantes de Grupo Fugitivo son hallados sin vida. Foto: Especial

Ante esto, las familias organizaron una caravana de vehículos que partió del poniente de Reynosa hasta llegar a la Concatedral en la zona centro donde se ofició una misa.

En los autos que se transportaron, los familiares colocaron pancartas con las fichas de búsqueda de los cinco jóvenes, así como leyendas dónde expresaban que no dejaran de buscarlos.

Caravana de vehículos encabezada por familiares de integrantes del Grupo Fugitivo (25/06/2025). Foto: Especial

Familiares piden respeto a su dolor

Claudia Garza y Ximena Vázquez familiares de Víctor Manuel y Francisco Javier, aseguraron que recibieron amenazas para que dejen de buscar a los músicos ya que solo de esta forma, podrían liberarlos.

"Es muy molesto que desde el inicio hayan hecho una afirmación tan fuerte como que encontraron cinco cuerpos y son ellos, se dio una rueda de prensa sin pensar en la familia, pasando por encima de nuestros derechos y fue muy difícil para nosotros porque empezamos a recibir condolencias", aseguró Claudia.

Dijo que ha sido un mes muy difícil en todos los sentidos y el que la Fiscalía esté dando esas ruedas de prensa, repercute en el estado emocional de las familias.

Realizan misa por integrantes del Grupo Fugitivo desaparecidos y hallados sin vida, según la Fiscalía estatal (25/06/2025). Foto: Especial

Hemos recibido amenazas por lo que pedimos que si no hay empatía, al menos que tengan respeto por nuestro dolor, nos avisaron de la segunda rueda de prensa por la mañana, nos dijeron de los indicios que tenían, pero si no hay resultados de ADN de fragmentos óseos, no hay nada".

"Un pedazo de bota no representa su identificación"

Claudia expresó, que un pedazo de bota no representa un resultado como identificación de sus familiares y que la mayoría de las cosas encontradas, ha sido gracias a llamadas anónimas que han recibido.

"Todo lo que se ha encontrado ha sido por mensajes que nos envían, las llantas, las calcas de la traila también las localizamos nosotros, dejamos de mover redes sociales porque nos pidieron hacerlo para que los liberen, pero no dejaremos de buscarlos".

Por su parte Ximena destacó que no han encontrado pertenencias de las cuales obtener un resultado positivo por lo que seguirán dudando de las versiones que ha emitido la Fiscalía de Tamaulipas.

Familia de integrantes del Grupo Fugitivo, rechazan versión de la Fiscalía de Tamaulipas sobre restos incinerados (25/06/2025). Foto: Especial

