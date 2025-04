La organización Sol Rojo y la familia del Ernesto Sernas García, abogado y persona defensora desaparecida desde el 10 de mayo de 2018, se deslindaron del “Movimiento Busco al Mío, Buscando a Todos A. C.” y aseguraron que en ningún momento le han otorgado la “vocería” de sus causas.

El pasado 3 de abril, explicaron, las integrantes del Komite Pejy Tyotk que asumió la búsqueda y exigencia de presentación con vida de la defensora de derechos humanos Sandra Estéfana Domínguez Martínez, emitieron un comunicado en donde denunciaron la simulación que ha representado el encuentro denominado "Derechos Humanos: Prevención, Atención y Reparación a Violaciones", el cual fue convocado por instituciones como la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Oaxaca, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, la Coordinación de Atención a los Derechos Humanos (CADH) y la Secretaría de Gobernación (Segob).

A ese encuentro, continuaron, únicamente por parte de la sociedad civil asistieron únicamente los integrantes del denominado “Movimiento Busco al Mío, Buscando a Todos A. C.”.

La familia de Ernesto Sernas y la organización Sol Rojo aseguraron que nunca fueron convocadas a ese evento, al igual que tampoco fueron convocadas las familias, ni los comités de búsqueda, ni las organizaciones de las activistas, defensoras y defensores de derechos humanos desaparecidos por el Estado.

“ No fue convocada la familia ni la organización del Dr. Ernesto Sernas García. No fue convocada la familia ni las organizaciones acompañantes de la Lic. Sandra Estéfana Domínguez Martínez. Seguramente tampoco fueron convocadas las familias ni los comités de búsqueda de Irma Galindo y Claudia Uruchurtu.

“ Estamos convencidos que tampoco fueron convocadas las familias de los Profesores oaxaqueños desaparecidos; ni la heroica Sección XXII del SNTE-CNTE para atender los casos de los compañeros Víctor Pineda Henestrosa, Modesto Patolzin Moicen, Carlos René Román Salazar, entre otros”.

Además, señalaron que tampoco se aprecia en las imágenes de ese encuentro a los demás colectivos de madres y familias buscadoras en el estado.

“El encuentro en mención no merecería ninguna atención de nuestra parte (no vamos a donde no se nos invita, ni rogamos la atención del Estado) sino es porque el referido Movimiento Busco al Mío, Buscando a Todos A. C. ha increpado a nuestras compañeras del Komite Pejy Tyotk tras el comunicado, lavándole la cara al Estado, haciendo las veces de sus voceros diciendo que la convocatoria fue abierta”.

Tanto la familia y Sol Rojo exigieron al “Movimiento Busco al Mío, Buscando a Todos A. C." exigieron retirar de sus planteamientos la desaparición forzada de Ernesto Sernas García y cualquier alusión a este.

Y recalcaron que si este movimiento desea tener una relación bilateral con la familia y la organización, ésta no será a través del Estado, sino directamente a través de “nuestros canales, con respeto y honestidad”.

