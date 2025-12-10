El exsubfiscal de Nayarit y exmmagistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado, Rodrigo Benítez Pérez, fue extraditado este martes desde los Estados Unidos y entregado a autoridades mexicanas en la garita de Ciudad Juárez, Chihuahua.

El Registro Nacional de Detenciones señala que la entrega se realizó a las 10:28 horas del 9 de diciembre, pero este miércoles ya se encuentra en el Centro de Justicia Penal Federal en Tepic, donde es requerido por un juez para iniciar con la audiencia de imputación y vinculación a proceso.

Benítez Pérez era buscado por la Fiscalía General de la República (FGR) por estar involucrado en un caso de desaparición forzada y fue arrestado el pasado 6 de octubre en el aeropuerto de Newark, en New Jersey, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Lee también Presentan la "Ley Malena" en el Congreso de Morelos; busca tipificar la violencia ácida como forma extrema de violencia de género

En octubre de 2024, la FGR solicitó al Congreso de Nayarit iniciar con un juicio de procedencia para actuar en contra del entonces magistrado, ya se contaba con datos que lo relacionan con la destrucción de información sensible que vinculaba a policías estatales con una fosa clandestina encontrada en 2019 cerca del aeropuerto de Tepic.

La destrucción de esos indicios ocurrió presuntamente cuando Benítez Pérez fungía como director general de investigación ministerial de la Fiscalía del estado.

Según la información revelada entonces, la investigación de la FGR comenzó en 2023 a partir de la denuncia de la madre de un joven desaparecido en junio de 2017 y cuyo cuerpo fue localizado en 2019 en la fosa clandestina, donde además había indicios que podrían involucrar a elementos de la Policía del Estado en el caso.

Lee también Aseguran auto robado, armas y equipo táctico en operativo militar en Navojoa, Sonora; un sujeto es detenido

Después de darse a conocer la intención de la FGR de proceder contra Benítez Pérez, éste escapó del estado y las autoridades federales lo consideraron ilocalizable; sin embargo, a través de sus redes sociales, el exmagistrado publicaba datos sobre presuntos actos de corrupción que involucran a funcionarios de la administración del actual gobernador, Miguel Ángel Navarro.

En una de esas publicaciones, Benítez aseguró tener pruebas de la corrupción que denunciaba y afirmó que se fabricaron delitos en su contra como venganza política.

Ubican a exgobernador prófugo

Por su parte, la subfiscal de Nayarit, Elvia Ludmila Heredia, informó que ya se tiene localizado al exgobernador de Nayarit, Ney González, prófugo desde octubre de 2022 y se avanza en su proceso de extradición desde “un país del norte del continente”.

Lee también Choque entre vehículo y camioneta deja 12 lesionados en Yucatán; liberan al conductor que quedó prensado

La funcionaria reveló que el exmandatario fue ubicado desde 2023 y se solicitó la extradición que hasta ahora no ha prosperado ya que el país donde fue ubicado ha requerido a las autoridades nayaritas comprobar la “doble criminalidad”, es decir, que los delitos que se le imputan en México también están tipificados como tales allá.

La Fiscalía de Nayarit acusa al exgobernador de cometer los delitos de ejercicio indebido de funciones, peculado y falsificación de documentos, tráfico de influencias y administración fraudulenta durante su sexenio (2005-2011) y aunque González a solicitado amparos argumentando que los delitos que se le atribuyen han prescrito, ningún juez le ha dado la razón.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL