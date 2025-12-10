Muna.- Un aparatoso accidente entre un vehículo y una camioneta llena de peregrinos guadalupanos dejó 12 antorchistas lesionados y un conductor prensado.

Los primeros reportes indican que el accidente ocurrió en el tramo Muna-Opichén, cuando un vehículo compacto y una camioneta con peregrinos, originarios de Espita, se estrellaron de frente.

En el primer vehículo, bomberos y paramédicos rescataron entre los hierros retorcidos a una persona prensada. Mientras que los antorchistas, entre ellos varios menores de edad, quedaron sobre el asfalto.

Automovilistas que pasaban por el lugar se detuvieron a ayudar y llamaron al 911, por lo que minutos más tarde arribaron agentes, paramédicos y ambulancias de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), los cuales brindaron los primeros auxilios a los lesionados.

Trascendió que la persona prensada fue trasladada a un hospital por la gravedad de sus lesiones.

Los peregrinos fueron atendidos en la carretera, algunos con lesiones serias que ameritan su hospitalización por lo que fueron trasladados por ambulancias de la SSP. No se reporta ningún fallecimiento.

