Familiares e integrantes de organizaciones civiles anunciaron la creación del colectivo “Komi Tépejy Tulyotk” para fortalecer la exigencia de justicia y presentación con vida de la abogada mixe, activista y defensora de derechos humanos, Sandra Domínguez Martínez.

A cinco meses de su desaparición en el estado de Oaxaca, realizaron una marcha con el objetivo de exigir avances en las investigaciones que den con su paradero e intensificar las acciones de búsqueda de la activista, quien desapareció junto con su esposo Alexander Hernández Hernández, el 4 de octubre de 2024.

Kisha Domínguez, hermana de Sandra Domínguez, aseguró que a la fecha no hay avances significativos ni pistas que permitan dar con su paradero.

“Llevamos cinco meses de un sufrimiento que aún no tiene fin, pese a varios operativos el Estado aún no ha dado con su paradero. Es por eso que conformamos el comité para la búsqueda y coordinación con otras víctimas en el país.

Lee también Explosión en vivienda deja dos heridos en Puebla; en el lugar presuntamente se vendían tanques de gas de forma clandestina

“Nos presentamos con la cara en alto, con el corazón quebrado, pero lleno de fuerza. Lamentablemente el Estado no garantizó la seguridad de Sandra, el Estado nos arrebató a Sandra, no desapareció, la acosaron, la persiguieron hasta desaparecerla… No nos quedaremos en silencio”, expresó Kisha Domínguez.

La integrante de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Yésica Sánchez Maya, aseguró que en estos cinco meses de la desaparición forzada de Sandra Domínguez, la familia tuvo que realizar una serie acciones y movilizaciones para exigir su presentación con vida, y que tuvo que enfrentar hostigamiento, desdén y revictimización de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos (CADH) del Gobierno de Oaxaca y de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

También agregó que desde el 1 de diciembre de 2022 a la fecha, 855 mujeres han desaparecido en el estado de Oaxaca.

La marcha para exigir justicia y acciones de búsqueda de Sandra Domínguez partió de la fuente de las ocho regiones hacia el zócalo de la ciudad de Oaxaca; movilización en la que también participaron integrantes de la organización Sol Rojo.





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL