La Compañía de Jesús en México exigió que las autoridades de Guerrero esclarezcan el asesinato del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, quien fue encontrado sin vida la tarde de ayer.

“La Compañía de Jesús en México expresa su profunda tristeza y dolor ante el hallazgo sin vida del P. Bertoldo Pantaleón Estrada, párroco de San Cristóbal, Mezcala, Guerrero. Hacemos un llamado a que se esclarezcan los hechos y se actúe con justicia para que la verdad y la paz prevalezcan”, señalaron los jesuitas a través de un mensaje en redes sociales.

También destacaron la violencia que prevalece en distintas regiones del país, e hicieron votos para que se reduzca la inseguridad en México: “Elevamos nuestra voz y nuestra oración para que cese la violencia en nuestro país, y para que cada vida humana sea respetada y valorada como sagrada”, refirió la Compañía de Jesús.