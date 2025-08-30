San Luis Potosí.— El gobernador Ricardo Gallardo Cardona (PVEM) entregó 106 patrullas a los municipios para fortalecer y preservar la paz y tranquilidad de las familias que habitan en las cuatro regiones del estado.

La nueva entrega forma parte de la estrategia integral de seguridad que invierte más de 600 millones de pesos en el último año que incluye la compra de un helicóptero.

En el reparto de las 106 patrullas, 25 unidades fueron para la Guardia Civil Estatal, seis para blindados Rhino, además de 25 unidades para Villa de Pozos, cuatro camionetas para Protección Civil y dos vehículos y cuatro remolques a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, acciones sin precedentes para fortalecer la prevención y atención a las y los potosinos.

Gallardo Carmona explicó que además de esta nueva flotilla, se han puesto en práctica otras acciones para eficientar el trabajo policial, como la capacitación, la adquisición de arcos lectores que se instalan en carreteras, drones y cámaras de vigilancia.

Además de apoyos económicos en reconocimiento a la labor de los elementos policiacos y la reciente aprobación en el Congreso local de su iniciativa de pensionar por años de servicio a todas y todos los policías municipales.

Gallardo Cardona reconoció el interés de las y los presidentes municipales en sumarse a esta nueva dinámica en el servicio policial y expuso que la disminución en delitos de alto impacto en el estado es gracias a un trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno el federal, estatal y municipal.