Hermosillo, Sonora.- Entre cantos, lágrimas y oraciones, familiares y amigos despidieron este viernes las cenizas del señor Marcos Segundo Reyes, víctima del trágico incendio ocurrido el pasado 1 de noviembre en la tienda Waldo’s del Centro de Hermosillo.

La misa exequial fue oficiada por el arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendón Leal, acompañado del presbítero José Octavio Soto Murrieta, párroco del templo Inmaculado Corazón de María, donde fueron depositadas las cenizas de don Marcos en un nicho, tras una emotiva ceremonia marcada por la fe, el dolor y la esperanza.

“Después de haber orado por nuestro hermano Marcos, vamos ahora a despedirnos de sus cenizas... aunque la tristeza de la separación nos embarga, la fe nos da el consuelo de la esperanza”, expresó el arzobispo Rendón Leal durante la homilía, al tiempo que exhortó a los presentes a sostenerse en la oración y en la certeza de la vida eterna.

El prelado se acercó con palabras de consuelo a la señora Luz del Carmen Félix, compañera de vida de don Marcos, a quien transmitió su cercanía y acompañamiento espiritual. “Cuando una familia pierde a un ser querido, lo más importante es estar ahí, compartir la cruz, porque cuando el dolor se comparte, se hace más llevadero”, dijo el arzobispo.

“Que el Señor abra las puertas del triunfo a nuestro hermano Marcos... y que todos nosotros tengamos la certeza de que no ha muerto, sino que reposa en la vida eterna”, fueron las palabras finales del arzobispo, antes de depositar las cenizas en su nicho, entre los sollozos de quienes lo amaron.

Rendón Leal recordó que la tragedia ha tocado profundamente a toda la comunidad hermosillense y reiteró que en todas las parroquias de la arquidiócesis se han ofrecido misas por las víctimas, los lesionados y sus familias.

Anunció además que continuará visitando a las familias afectadas en los próximos días, para llevarles un mensaje de esperanza y acompañamiento.

“Nos duelen las pérdidas -dijo el representante de la grey católica en Hermosillo-, pero la fe nos invita a levantar la mirada. Si no tuviéramos fe, seríamos las personas más tristes del mundo. La fe nos dice que un día volveremos a encontrarnos con quienes se nos han adelantado.”

El incendio en la tienda Waldo’s del centro de Hermosillo dejó 24 personas fallecidas y 14 heridas, entre ellas trabajadores, clientes y transeúntes.

El señor Marcos Segundo de 81 años de edad, se desempeñaba como paquetero en la tienda siniestrada. Foto: Amalia Escobar.

El señor Marcos Segundo de 81 años de edad, se desempeñaba como paquetero en la tienda siniestrada, sobrevivió al incendio con el 90% de quemaduras en su cuerpo, hasta que el 6 de noviembre su cuerpo no resistió más.

En medio del dolor, la comunidad se unió en oración, encendiendo velas y elevando plegarias por todas las víctimas de esta tragedia que ha conmovido a Sonora y al país entero.

La Fiscalía General de Justicia del Estado continúa las investigaciones para determinar las causas del siniestro y deslindar responsabilidades.

