Culiacán.- En el ataque a Policías de la Estatal Preventiva, en el fraccionamiento La Conquista en Culiacán, donde falleció un elemento de la corporación y un civil fue detenido herido, se aseguraron cinco armas de fuego, entre ellas un Barrett-50, dos mil 360 cartuchos útiles calibre 7.62X 39 mm, entre otros objetos.

Los elementos de la Estatal Preventiva, en un patrullaje por el fraccionamiento la Conquista, fueron atacados por hombres armados desde un domicilio, por lo que estos respondieron a la agresión y solicitaron el respaldo de elementos del ejército y la Guardia Nacional.

En la confrontación armada que duró varios delitos, el elemento de la policía estatal, Jesús Wenceslao “N”, de 34 años, resultó gravemente herido, por lo que luego que fue internado en un hospital de Culiacán este falleció, en tanto que el civil que fue detenido, este presentó heridas de bala, por lo que fue hospitalizado.

Derivado de estos hechos, las fuerzas federales y estatales aseguraron un fusil Barrett-50, una carabina tipo M4, un fusil AK-47, una carabina y una pistola corta Glock, así como 2 mil 360 cartuchos calibre 7.62X 39mm, 615 cartuchos calibre 5.56X 45, dieciséis cartuchos para la pistola.

También, se aseguraron 21 cargadores abastecidos, un cofre verde olivo con 102 cartuchos para el fusil Barrett-50, dos cofres mas del mismo color con 950 cartuchos cada uno de ellos, calibre 7.62X 39, una caja de cartón con 520 cartuchos útiles, para arma calibre 5.56 X 45 ms.

Las autoridades también decomisaron cuatro chalecos balísticos con placas, dos cascos de Kevlar, una camioneta Explorer marca Ford y un vehículo M8 marca BMW, por lo que todas las evidencias fueron puestas a disposición del Ministerio Público federal

