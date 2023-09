Cancún.- La Coordinación de Claudia Sheinbaum en Quintana Roo rechazó que el proceso para designar a la exjefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX) como Coordinadora Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), haya sido desaseado e incluso violento.

Ayer, el excanciller Marcelo Ebrard y su equipo, encabezado por la diputada federal Malu Micher, denunciaron que ella fue agredida e impedida de entrar al conteo de las encuestas que se realizaba en el World Trade Center, en la capital del país, para definir a la persona designada para la coordinación de la Defensa de la 4T.

Esta mañana, desde Cancún, la diputada federal, representante estatal de la coordinación general de Sheinbaum, Anahí González, acompañada por la dirigente estatal de Morena, Johana Acosta; por el presidente del Consejo Político en la entidad, Jorge Sanén Cervantes y por liderazgos estatales del Partido Verde (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT), negó que mediase violencia y que el proceso hubiese sido irregular.

Indicó que Ebrard Casaubón “es bienvenido” a sumarse a la consolidación de la 4T, de la mano de Sheinbaum Pardo, pese a que esta mañana el excanciller declaró que “no hay espacio” para él dentro del partido.

“Por supuesto que tiene cabida en Morena, porque parte de los acuerdos es que el segundo lugar podría encabezar parte del gabinete o bien en la Cámara de Senadores, ya dependerá de él si acepta o no”, aseguró la diputada, al insistir en que Marcelo Ebrard mostró esta mañana una postura más “ecuánime”, en comparación con la actitud de ayer, luego de ser “malinformado” –dijo– sobre lo que ocurrió previo a la designación de Claudia Sheinbaum.

Malu Mícher habría acusado en sus redes sociales que al salir les fueron entregados gafetes para presuntamente poder salir y entrar nuevamente, pero que en realidad eran para identificarles y no permitirles reingresar, incluso echando mano de elementos de la fuerza pública, que la agredieron a ella y a sus acompañantes.

Ante los cuestionamientos de la prensa, Anahí González sostuvo que todo el proceso para la designación de Sheinbaum fue “transparente” y limpio, y argumentó que había reglas y procedimientos ayer para preservar el orden, que no se cumplieron y que incidieron para no permitir la entrada a quienes no debieron abandonar el recinto.

“Yo estuve ayer en el Centro donde se llevaron a cabo las encuestas. Muchos dijeron que malinformaron al compañero Marcelo, porque no fue así como se dieron los hechos y hay que procurar un orden; salen los compañeros durante el proceso intermedio, quieren entrar a la hora que quieran, pues tampoco se puede”, dijo.

Durante su intervención, Jorge Sanén dijo, en principio, que “no había heridas que sanar”, pero luego rectificó y admitió que de ser necesario de abrirán al diálogo con los simpatizantes de Ebrard en el estado, debido a que es tiempo de “ir en unidad”.

“Respecto a sanar heridas, quizá me expresé mal. Hoy tenemos a una triunfadora; hoy tenemos que apoyar a Claudia Sheinbaum; los simpatizantes, seguidores de los otros compañeros, son bienvenidos. Si hay alguno, con quienes haya que tener un acercamiento específico, para que sientan que no hay rechazo de ninguna manera, son bienvenidos”, manifestó.

A pregunta expresa, González también negó que Morena se haya sumido en el desprestigio, al replicar argucias utilizadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), como el uso de recursos públicos para posicionar la imagen de Sheinbaum Pardo –lo cual fue denunciado también por Ebrard– la pinta de bardas en todo el país, documentada desde hace dos años, y la “cargada” de las y los gobernadores de Morena, actos solapados por el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

“Desprestigio no hay”, sostuvo Anahí González, quien insistió en que las encuestas estuvieron certificadas por cuatro notarios, que el proceso fue “totalmente limpio”; que las denuncias interpuestas al interior de Morena, siguen su curso y que “lo que no se gana en territorio, no se gana en las encuestas”.

Sanén refutó la postura de un medio local –Marcrix Noticias– que recriminó ahí, que el proceso interno de selección de Morena fue “una gran hipocresía, una terrible farsa”, “plagado de irregularidades”, “para que Claudia quede”.

“Nuestro proceso se llevó apegado a todas las reglas del juego, todo fue debidamente cuidado”, reiteró.











