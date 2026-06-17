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En medio de una crisis política y de gobernabilidad en el municipio poblano de Acatlán de Osorio, atribuida a un grupo criminal, la alcaldesa del lugar, Guadalupe Bárcenas recibió protección de seguridad.
La crisis estalló cuando habitantes de dicho municipio tomaron las instalaciones de la presidencia municipal en protesta por la falta de solución a diversas problemáticas, lo que derivó en la intervención de la policía municipal.
Los pobladores denunciaron haber sufrido intimidaciones y agresiones por parte de los agentes policiales; en respuesta, los integrantes del Cabildo, con la ausencia de la alcaldesa, destituyeron al secretario general del Ayuntamiento, Álvaro Cruz Martínez, y al director de Seguridad Pública, el teniente Juan Alberto Domínguez López.
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La alcaldesa morenista señaló a presuntos líderes de la organización delictiva conocida como Los Rojos de estar detrás de las manifestaciones para desestabilizar al municipio y reveló haber sufrido amenazas.
En declaraciones a medios locales, el secretario de Gobernación del Estado, Samuel Aguilar Pala informó que se brindó seguridad a la presidenta municipal y destacó que serán las autoridades ministeriales las que investiguen sus denuncias por amenazas.
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"La presidenta tiene ya seguridad, protección de manera personal por las denuncias que hizo, y como saben presuntamente atrás de todo hay algunas bandas ", dijo el funcionario estatal.
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Y si bien no descartó la conformación de un Concejo Municipal, consideró que se trataría de una medida extrema.
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En este escenario, diputados de oposición denunciaron que el Estado busca proteger a la alcaldesa, en lugar de destituirla del cargo como ha ocurrido en otras demarcaciones.
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jecg
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