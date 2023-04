A la c. Gobernadora del estado de guerrero, Lic. Evelyn salgado pineda

A la opinión pública nacional

El pasado 12 de abril, en la carretera México-Acapulco, cerca de Chilpancingo, fueron asesinados a golpes en la cabeza los integrantes del Comité Estatal del Movimiento Antorchista en Guerrero, Conrado Hernández Domínguez y su esposa Mercedes Martínez Martínez, así como el hijo de ambos, un niño de tan solo seis años, quien murió estrangulado. De ello dan constancia las correspondientes autopsias realizadas por las autoridades de Guerrero.

Aparentemente, el automóvil en que viajaban las víctimas se salió de la carretera, pero los peritajes revelan que no ocurrió así, ni fue ese el motivo de las muertes. Numerosas fotografías tomadas por periodistas que visitaron el lugar muestran que los tres cuerpos estaban en el asiento trasero del vehículo, que este no había sufrido casi ningún daño, y estaba sobre sus ruedas, no obstante que, quienes perpetraron el crimen pretendieron ofrecer la apariencia de que había volcado y rodado a lo largo de 50 metros desde la carretera a un barranco.

Es alarmante ver cómo en México se prohíja y tolera un ambiente de criminalidad; cómo la violencia impune adquiere carácter cotidiano. Y horroriza la actitud displicente de las más altas autoridades del país ante esta espeluznante realidad, que de manera creciente se ha convertido en una amenaza para la seguridad y la vida de todos los mexicanos. Constituye ya un clamor social, del que nos hacemos eco, la exigencia de que se ponga un alto definitivo a la ola de criminalidad que está ensangrentando a la sociedad mexicana.

Quienes suscribimos el presente, expresamos nuestra más enérgica indignación por el brutal asesinato de los líderes sociales, que vulnera el derecho constitucional de organización y contribuye a crear un ambiente de terror. Y precisamente, lo que, en nuestros tiempos se necesita, con más apremio que nunca, son personas sensibles al dolor ajeno, diligentes, dispuestas a crear conciencia y unidad social para enseñar a los sectores más desprotegidos a defender sus derechos. Por tal razón, todo mexicano con dignidad debe sentirse profundamente agraviado por los asesinatos cometidos en Guerrero, que no solo afectan a las víctimas en sus personas, sino que ofenden, hieren y amenazan a la sociedad toda.

Solicitamos a la Gobernadora del Estado de Guerrero, Lic. Evelyn Salgado Pineda, la expedita y rigurosa investigación de estos brutales crímenes, y el castigo a los culpables. Manifestamos asimismo nuestra firme determinación de estar atentos al curso de las investigaciones y a sus resultados, esperando se haga justicia.

Atentamente

Profesores de la Universidad Autónoma Chapingo

Dr. Abel Pérez Zamorano

Ing. Ignacio Enrique Vivas Enríquez

Lic. Lirio Dení García Córdova

Lic. Erandi Melgar Huerta

Dr. Ricardo Reyes Ramírez

Biol. Nahum Domínguez Méndez

M.C. Margarita Soto Aguilar

Ing. Delfino Mejía Pérez

Ing. Fernando Bravo Bravo

Ing. Pedro Carrillo Eligio

Ing. Mardonio García Pineda

M.C. Crispín Cortés Flores

Biol. Guadalupe Brito Nájera

M.C. Samuel Velázquez Díaz

Ing. Miguel Jerónimo Cruz

Lic. Adaliz Vásquez Martínez

Dra. Ma. Socorro Medina Lara

Ing. Moisés Márquez Velázquez

M.C. Rogelio Álvarez Hernández

Dra. Verna Gricel Pat Fernández

Dr. José de Jesús López Reynoso

Dr. Juan Ayala Arreola

Dra. Celia Sánchez Solano

M.C. María del Socorro Fernández Silva

M.C. Octavio Santiago Velasco

M.C. Jaime Ruvalcaba Limón

M.C. Ramón Gómez Castillo

Dra. Alma Alicia Gómez Gómez

M.C. Juan Bernardo Solís Sánchez

Dr. Gerónimo Barrios Puente

Lic. Elver Galbán Echeverría

Dra. Sandra Laura Pérez Sánchez

Dr. Arturo Gómez Herrera

M.C. Bartolomé Cruz Galindo

M.C. Alejandro Alberto Miliano

M.C. Francisco García Figueroa

M.C. Mario Vaca Parra





Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.



para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.