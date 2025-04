Chinameca.- Citlalli Hernández Mora, titular de la Secretaría de las Mujeres, afirmó que más allá del manejo que se dio al caso del diputado federal Cuauhtémoc Blanco en la Cámara de Diputados, es conveniente que el nuevo fiscal de Morelos, Edgar Maldonado Ceballos, “retome las investigaciones, profundice, y si hay una posible víctima haya justicia. Estaremos muy de cerca y acompañando.

“Si hay una víctima tiene que haber justicia y no puede haber impunidad sea quien sea”, sostuvo.

¿Y ustedes le creen a la presunta víctima?

“Bueno yo no he tenido ningún contacto con la víctima. La Secretaría de las Mujeres no nos ha buscado, sin embargo, nosotras somos de la idea de que cuando hay una mujer denunciando violencia tiene que tienen que entrar las autoridades a investigar, por eso me parece muy importante que el nuevo fiscal, profundice en una investigación, descarte, deje claro si hay víctima y si hay un culpable que haya justicia”, sostuvo.

No obstante, precisó que el anterior fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, es una persona de poca confianza, que además no hizo nada por las mujeres de Morelos y por tanto las cifras de los feminicidios son preocupantes. “Además en la CDMX lo recordamos como un fiscal que liberó a un feminicida”, afirmó la secretaria de las Mujeres, entrevistada en el evento oficial del 106 aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata Salazar.

afcl/LL