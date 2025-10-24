Culiacán, Sin. El titular de Protección Civil de Culiacán, Jesús Bill Mendoza Ontiveros, comentó que en algunos panteones se han encontrado tumbas abiertas y otras en mal estado, por lo que algunas han sido rellenadas y en otras se han colocado señalización para reducir los riesgos de accidentes entre los visitantes.

Inspección por Día de Muertos

Señaló que ante la cercanía del tradicional Día de Muertos, se realiza una inspección de todos los cementerios para identificar posibles áreas de riesgo para las familias que acuden a visitar a sus seres queridos que se encuentran sepultados.

Dio a conocer que se emprendió una campaña con una serie de recomendaciones para las personas que van de visita a los panteones, antes o durante el Dia de los Santos Difuntos, una de ellas es la hidratación y el consumo de alimentos, ante las altas temperaturas que aun se presentan en el municipio de Culiacán.

Indicó que se debe extremar el cuidado de los adultos mayores y niños para no cruzar o brincar por encima de las tumbas para evitar caídas o lesiones con las cruces construidas de herrería que presenten filos o que se encuentren en el piso.

Mendoza Ontiveros explicó que las personas que acudan a los camposantos deben llevar cachuchas o sombreros para cubrirse de los rayos del sol, usar bloqueadores solares y vestir ropa clara y holgada y de ser posible programar sus visitas a una hora donde no se expongan a lo más fuerte del sol.

El coordinador de Protección Civil de Culiacán anunció que se va a contar con puestos de auxilio y de hidratación para atender cualquier emergencia que se presente entre los deudos que asistan a los cementerios.

maot