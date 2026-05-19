Hermosillo, Sonora. - El Gobierno de Sonora anunció la eliminación del examen de admisión para ingresar al nivel medio superior, con el objetivo de garantizar un espacio a todos los jóvenes que egresan de secundaria y facilitar su acceso a una preparatoria cercana a su hogar o centro de trabajo.

Durante conferencia de prensa, el gobernador Alfonso Durazo Montaño y el secretario de Educación y Cultura (SEC), Froylán Gámez, informaron que el nuevo esquema priorizará la cercanía de los planteles y la gratuidad del proceso de inscripción.

El mandatario estatal destacó que “todo egresado de secundaria en el estado de Sonora tiene asegurado un lugar en preparatoria”, además de que podrán inscribirse en planteles ubicados cerca de sus hogares.

Por su parte, la Secretaría de Educación y Cultura detalló que actualmente se encuentran disponibles 44 mil 500 espacios en educación media superior, cifra que representa dos mil lugares más en comparación con el ciclo escolar anterior.

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Eliminan examen de admisión para preparatoria en Sonora; garantizan lugar a todos los egresados. Foto: Especial.

En el caso de Hermosillo, los estudiantes podrán elegir hasta 10 opciones de bachillerato entre los distintos subsistemas educativos.

Este año egresarán alrededor de 46 mil jóvenes de secundaria, tanto de escuelas públicas como privadas, de los cuales 39 mil pertenecen al sistema público.

El registro para aspirantes permanecerá abierto hasta el próximo 15 de junio a través del portal Prepason Sonora. Los resultados de asignación se darán a conocer el 18 de julio.

Además, se habilitará una segunda etapa de registro para quienes no alcancen a realizar el trámite en las fechas establecidas. Este proceso se llevará a cabo del 20 al 22 de julio, mientras que los resultados finales serán publicados el 25 de julio.

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