Oaxaca de Juárez.- A pesar de que Oaxaca es el segundo estado de México en despenalizar el aborto, hasta la semana 12 de gestación, en la entidad no hay garantía plena del Derecho a decidir, por ello, organizaciones realizan una campaña para su difusión e información.

A través de autobuses de transporte público, en lo estados de Veracruz y Oaxaca, promoverán este derecho; así se anunció en la presentación de la campaña informativa "El aborto seguro es tu derecho", que encabezan de ocho organizaciones sociales, en pro de los derechos de las mujeres.

Activistas de organizaciones como Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Marea Verde Xalapa, Mujeres SiempreViva, Marea Verde Boca del Río, Católicas por el Derecho a Decidir, Marea Verde Totonacapan, MSI y Marea Verde Altas Montañas explicaron que en esta campaña se difundirá información sobre el aborto seguro a través de anuncios móviles.

Lee también Maternidad impuesta, burocracia y castigo: el caso del recién nacido abandonado en Tultitlán

Activistas de ocho organizaciones lanzan campaña en el transporte público de Veracruz y Oaxaca para difundir información sobre el aborto (14/02/2025). Foto: Especial

De su lado, Consorcio señaló que el derecho a decidir no se garantiza, además porque, ya sea que no encuentren la información adecuada, no existan suministros ni medicamentos necesarios para una atención digna, o los plazos sean insuficientes en relación con las distancias geográficas de las unidades de salud, la revictimización en casos de violencia sexual, procesos burocráticos o dilación para acceder al servicio.

Representantes de las organizaciones precisaron que Veracruz y Oaxaca comparten características con otros estados del país, como la diversidad de la población y el territorio, que requieren del impulso de medidas concretas para que realmente se puedan garantizar los servicios.

Pese a que en 21 estados del país, el aborto se despenalizó, sigue siendo urgente una política integral en educación sexual y reproductiva. Sobre todo, porque existen prejuicios morales y religiosos ligados a este derecho, por lo que es urgente garantizar el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo.

Lee también ¿Qué es la violencia vicaria?; mujeres vestidas de novia marchan en la CDMX

Además de la desestigmación hacía el aborto y que toda esta información llegue a todas las personas con capacidad de gestar, reiteraron.

Para las activistas, el plazo de 12 semanas para abortar es insuficiente, en relación con las distancias geográficas hacia las unidades de salud.





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/cr