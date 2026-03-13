Tuxtla Gutiérrez, Chis; 13 de marzo.- Mientras Chiapas se mantiene como la entidad con los índices de pobreza extrema más altos de México, el Congreso del Estado opera con una realidad económica diametralmente opuesta.

Con un presupuesto asignado de 586 millones 103 mil pesos para el ejercicio 2026, la transparencia legislativa revela un gasto excesivo en privilegios para los 40 diputados locales que integran la actual legislatura.

Sueldos millonarios y gasto en combustible

De la bolsa total del Congreso, 50.4 millones de pesos se destinan exclusivamente al pago de salarios de los legisladores.

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Esto significa que cada diputado percibe un sueldo anual de 1 millón 260 mil pesos, una cifra que contrasta drásticamente con la precariedad económica de la mayoría de los hogares chiapanecos.

De la bolsa total del Congreso en Chiapas, 50.4 millones de pesos se destinan exclusivamente al pago de salarios de los legisladores. Foto: Especial

A este ingreso se suma una bolsa de 10 mil pesos mensuales por diputado, destinada exclusivamente para el gasto de gasolina. Este monto permitiría a cada legislador adquirir 416 litros de combustible al mes, suficiente para recorrer 4 mil kilómetros; una distancia equivalente a viajar cuatro veces de Tuxtla Gutiérrez a la ciudad de Querétaro, cada 30 días.

En conjunto, el Congreso eroga 400 mil pesos mensuales solo en combustible, lo que representa un gasto anual de 4 millones 800 mil pesos para los traslados de los representantes populares.

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El contraste: El sueldo de un diputado frente al esfuerzo de un trabajador

El privilegio de los diputados se vuelve más evidente al comparar las cifras con la realidad laboral del estado. Los 10 mil pesos que cada legislador recibe mensualmente solo para gasolina, es la cantidad que un albañil en Chiapas logra percibir tras 160 horas de arduo trabajo bajo el sol.

Los 10 mil pesos que cada legislador recibe mensualmente solo para gasolina, es la cantidad que un albañil en Chiapas logra percibir tras 160 horas de trabajo. (FOTO: JENIFER NAVA EL UNIVERSAL)

Al respecto, el economista Jorge López Arévalo señaló que Chiapas presenta una pobreza estructural insoslayable, con un Producto Interno Bruto (PIB) de apenas el 33.4% del promedio nacional. “Chiapas sigue siendo, de lejos, el de mayor pobreza extrema del país”, enfatizó el especialista.

Un Congreso sin evaluación ciudadana

A pesar del alto costo que representa para el erario, el Poder Legislativo carece de mecanismos para medir su eficiencia. A través de solicitudes de transparencia, se confirmó que el Congreso no cuenta con herramientas, encuestas o actividades para recabar la opinión pública sobre la percepción o evaluación del trabajo legislativo.

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Ante el cuestionamiento sobre cómo se evalúa su desempeño, la respuesta oficial del Congreso fue tajante: “Hasta el día de hoy no hay información al respecto”.

Estilo de vida de élite

Más allá de los datos duros, el contraste se observa en los pasillos del recinto legislativo.

Mientras la entidad se hunde en el rezago, es común observar a los diputados desplazarse en vehículos de lujo, vestir ropa de marcas exclusivas y calzado con valores superiores a los 10 mil pesos, además de exhibir costosas cirugías estéticas y tratamientos dentales de alta gama, financiados por un sistema que parece ignorar la crisis que viven.

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