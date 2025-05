Diputado del PRI, Bulmaro Torres, amenaza de muerte a fotoperiodista Anwar Delgado; "me dijo que lo iba a lamentar"

Chilpancingo.- Reporteros y reporteras de Chilpancingo protestaron en el Congreso de Guerrero por las amenazas de muerte que recibió el fotorreportero Anwar Delgado Peralta, de parte del diputado local, el priísta Bulmaro Torres Berrum.

“Me empezó a amenazar, me amenazó de muerte, me dijo que me iba a cargar la verga, que él era jefe, que no sabía con quién me estaba metiendo”, denunció.

Torres Berrum es diputado por la región de la Tierra Caliente y fue alcalde del municipio de Arcelia, el bastión de la organización criminal La Familia Michoacana.

#AlertaPrensa Reporteros de #Guerrero toman la tribuna del @congresogro para exigir garantías de seguridad. El día de ayer el diputado del PRI de Tierra Caliente, Bulmaro Torres Berrum, amenazó de muerte al fotoreportero Anwar Delgado. @Mecanismo_MX@SEGOB_mx@Gob_Guerrero @CNDH pic.twitter.com/lhiB094HRu — Periodistas Desplazados México (@PDesplazadosMX) May 14, 2025

Delgado Peralta, en la tribuna del Congreso, narró que el diputado le reclamó por haber tomado unas fotografías cuando comía en el pleno, cuando quiso sacar su celular para grabar la agresión, se lo quitó a la fuerza.

Ante la agresión intervinieron otros diputados pero Torres Berrum siguió gritándole.

“Me decía que no sabía con quién me había metido, que me había pasado con las fotos que le tomé comiendo, que lo iba a lamentar, que no me la iba a acabar […] me preocupa porque es un diputado que viene de la Tierra Caliente y ha sido señalado de ser una mala persona. Al decirme que era jefe más me espantó”, sobre todo, dijo, porque es una persona que viene de la región de Tierra Caliente.

