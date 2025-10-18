Más Información

EL UNIVERSAL recibe Premio Excelencia Periodística de la SIP por "Corredor Interoceánico: una historia de imposición, despojo y violencia"

VIDEOS Miles de zombies se apoderan de calles de la CDMX

EU advierte que Hamas planea un ataque contra ciudadanos en Gaza; violaría acuerdo de paz, reclama

Lluvias no dan tregua: se prevén precipitaciones intensas este domingo y lunes en varios estados, entre ellos, Veracruz

PAN anuncia el fin de las alianzas con otros partidos; "ninguna sigla se antepondrá" a Acción Nacional, dice Jorge Romero

Vinculan a proceso a José Ignacio "N" por feminicidio de Itzel Díaz, cuyo cuerpo fue hallado en una cisterna en Edomex

Mérida, Yucatán.- A través de grupos de WhatsApp circula un video de 11 minutos y 41 segundos donde aparece una funcionaria del Ayuntamiento de Cansahcab en un acto íntimo.

Se desconoce quién lo difundió y cómo obtuvo el material.

El Ayuntamiento de Cansahcab emitió un comunicado en sus cuentas oficiales de Facebook para expresar apoyo a la trabajadora afectada.

En el mensaje se exhortó a la población a no compartir el contenido y se anunció que buscarán al responsable con base en la Ley Olimpia.

Esa ley reconoce y sanciona la violencia digital, así como la difusión no consentida de imágenes íntimas, la sextorsión y el acoso cibernético.

Su propósito es garantizar la privacidad y la integridad de las personas frente a estas conductas.

El alcalde Wilver Llanes Chan declaró que la difusión del video forma parte de ataques políticos dirigidos contra su administración.

Señaló que el material busca dañar su imagen y la del Ayuntamiento, en un contexto donde considera participar en el proceso electoral de 2027–2030.

Hasta el momento, no se ha identificado a la persona que compartió el video.

Fuentes locales mencionaron que el material pudo obtenerse tras la pérdida del teléfono celular o durante una reparación técnica del mismo.

