Guerrero, Tamaulipas.- La presidenta del DIF Tamaulipas, María de Villarreal, informó que la institución, a través de la brigada “Transformando Familias”, llevó servicios integrales de salud, bienestar y trámites gubernamentales a la región ribereña del estado.

Durante la jornada participaron todas las direcciones del DIF Tamaulipas, así como dependencias del Gobierno del Estado y del Gobierno de México, trabajando de manera coordinada para atender directamente a familias de Guerrero, Mier y comunidades vecinas.

¿Qué servicios brindó la brigada “Transformando Familias”?

La brigada ofreció:

  • Consultas médicas generales, nutricionales y dentales
  • Atención integral a la salud de la mujer
  • Exámenes de la vista y entrega de lentes, además de aparatos funcionales y auxiliares auditivos.
  • Vacunación
  • Apoyos alimentarios
  • Trámites de Registro Civil
  • Servicios de la Oficina Fiscal y gestiones de la Subdirección de Atención Ciudadana

La directora general del DIF Tamaulipas, Patricia Lara Ayala, recorrió los módulos instalados para constatar la atención cercana y la calidad de los servicios ofrecidos a la población.

“Lo más importante es que la gente sepa que estamos cerca de ellos siempre y que todos los servicios se mueven para estar al alcance de quien más lo necesita”, expresó Lara Ayala.

Anuncias más brigadas de atención en Tamaulipas

Las brigadas “Transformando Familias” continuarán su recorrido por todo Tamaulipas y llegarán próximamente a San Nicolás, Casas, Soto la Marina, Aldama, Xicoténcatl, Gómez Farías y Matamoros, reafirmando el compromiso del DIF Tamaulipas de impulsar comunidades más saludables, inclusivas y con mejores oportunidades.

