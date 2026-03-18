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Nogales.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó sobre la detención de un objetivo prioritario, probable implicado en delitos de homicidio y delincuencia organizada en la frontera de Nogales.

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Marco Antonio “N”, alias “Sapo”, de 38 años, quien fue localizado tras labores de investigación de gabinete y campo.

El imputado es investigado por su probable participación en un caso de privación ilegal de la libertad ocurrido en 2020. Asimismo, información de inteligencia lo vincula con actividades de tráfico de drogas y personas hacia los Estados Unidos de América, así como con hechos de privación de la libertad y homicidios en contra de grupos antagónicos.

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La captura se realizó el pasado 16 de marzo de manera segura, sin detonaciones de arma de fuego, implementándose un operativo de traslado para su ingreso al Centro de Reinserción Social (Cereso), donde quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

Cabe señalar que el 18 de octubre de 2025, personal de AMIC, con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar), cumplimentó orden de aprehensión en contra de Francisco Ernesto “N”, alias “Neto”, también relacionado con la misma causa penal.

Asimismo, el detenido ya fue imputado en audiencia inicial ante el Juez correspondiente y pasado el término constitucional se reanudará audiencia para su vinculación a proceso.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora refrenda su compromiso de combatir a quienes atentan contra la seguridad de la sociedad.

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afcl/LL

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