Pachuca.— Un sujeto identificado con las iniciales J. H. P., de 24 años de edad, considerado presunto líder de un grupo delictivo en San Agustín Tlaxiaca denominado “Los Poshcos”, fue detenido por elementos de seguridad estatal.

De acuerdo con las autoridades, el individuo comandaba una célula vinculada con actividades de robo y distribución ilegal de hidrocarburo.

La Secretaría de Seguridad Pública, señaló que elementos de esta corporación realizaban un recorrido de vigilancia en el municipio de San Agustín Tlaxiaca, demarcación ubicada en la zona metropolitana de Pachuca.

Durante estas tareas detectaron una camioneta sospechosa cuyo conductor mostró una actitud evasiva. Ante esta situación, los agentes marcaron el alto a la unidad para realizar una revisión preventiva. Durante la inspección, los policías detuvieron a un sujeto con las iniciales J. H. P.; al verificar sus antecedentes, confirmaron que estaba vinculado con el delito de robo calificado y señalado como presunto líder del grupo delictivo mencionado.

En la revisión del vehículo también se aseguraron 22 mil 500 pesos en efectivo, diversas dosis de droga y un teléfono celular, el cual presuntamente contenía información relacionada con actividades ilícitas.

El detenido, junto con la camioneta y los objetos asegurados, fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que mantiene operativos de vigilancia y labores de inteligencia en diversas regiones del estado para combatir delitos relacionados con el robo de hidrocarburo y otras conductas delictivas.

