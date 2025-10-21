Más Información

Rigoberto López Mendoza, alias El Pantano, fue detenido ayer por fuerzas federales como uno de los presuntos responsables del asesinato del líder limonero Bernardo Bravo.

Según fuentes federales de Seguridad, López Mendoza sería el autor intelectual del homicidio y es identificado como jefe operativo del cobro de cuotas de extorsión a los citricultores para la célula delictiva Los Blancos de Troya, aliados de Los Viagras.

Operaba en la localidad de Cenobio Moreno, donde se presume que fue asesinado Bernardo Bravo Manríquez.

