Tijuana.— Emanuel Hana Shaleta, obispo en San Diego, California, Estados Unidos, fue arrestado en el aeropuerto de San Diego mientras intentaba huir del país, informó la Oficina del Sheriff de ese condado.

Shaleta es representante de la Iglesia Caldea San Pedro, y, según información revelada por el medio The Pillar, El Vaticano lo investigaba por malversación de fondos y por mala conducta sexual. El obispo fue arrestado el 5 de marzo; enfrenta ocho cargos por malversación de fondos, ocho por lavado de dinero y un cargo de agravación de delitos de cuello blanco.

El 19 de febrero se reveló que se inició la investigación en su contra por actividades bancarias irregulares; se documentó que varias veces cruzó a Tijuana, Baja California, para acudir a un establecimiento dedicado a servicios sexuales y bailes nudistas.

