Cancún.- El exdiputado federal y local, Emiliano Ramos, fue detenido por resistirse a una irregular revisión vehicular cuando circulaba en la zona centro de la ciudad de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad.

Los hechos ocurrieron pasadas las 18 horas de ayer, cuando encontrándose a bordo de un vehículo con otras dos personas, policías le pidieron detenerse. Al comunicarle que le harían una revisión, él se negó, argumentando que no había ninguna razón.

Ramos fue detenido por desacato a la autoridad y, junto con sus acompañantes, fue conducido por elementos de la policía a las instalaciones de la Fiscalía General del estado (FGE), en donde presuntamente permanece, de acuerdo con su hermano, el también político, Alejandro Ramos.

“Emiliano se resistió a la revisión al ser irregular, no se pasó un alto, no cometió ningún delito, entonces procedía una infracción, no una revisión del vehículo. Se lo llevan y estuvimos entre 3 y 4 horas sin saber de él, porque lo tuvieron incomunicado. La familia se inquietó mucho, comenzamos a averiguar y tramitamos un amparo por desaparición.

“A partir del amparo surge una fake news de que lo detuvieron por delitos electorales y ya preguntando nosotros, pues nos dijeron que estaba en la Fiscalía del estado, por desacato a la autoridad, nada que ver con lo otro. Lo que tememos es que ahora le quieran inventar otras cosas”, dijo en entrevista para EL UNIVERSAL.

Hijos de Salvador Ramos, exmilitante del PRI y uno de los referentes de la izquierda en Quintana Roo, Alejandro y Emiliano Ramos Hernández fueron militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) durante el grueso de su carrera política; sin embargo, entre 2015 y 2018 ambos se apartaron de dicho instituto político.

Emiliano se declaró legislador independiente en el Congreso local, pero se sumó al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); Alejandro estuvo separado durante varios años de la política, pero recientemente trabaja para el Movimiento Ciudadano (MC).

En la entrevista, Alejandro indicó que, dolosamente, a través de algunos medios locales, afines a Morena, comenzó a difundirse la versión de que su hermano había sido detenido por delitos electorales, ligados a la candidata de oposición, Lili Campos, quien busca reelegirse como alcaldesa siglada por la coalición PAN-PRI.

A pregunta expresa dijo desconocer si su hermano colabora con Campos Miranda, quien durante la campaña denunció públicamente que, desde la Fiscalía, se intentaba “armarle” expedientes a ella y a colaboradores suyos para frenar, primero, su entrada en la contienda y después su probable reelección.

“Lo que sí te puedo decir es que Emiliano ya no está trabajando para Morena, eso sí te lo garantizo”, comentó.

Campos Miranda intenta conservar para la oposición el único de los 11 municipios de Quintana Roo que no es gobernado por Morena, partido que da pelea por recuperar dicha demarcación, la cual experimento un profundo retroceso durante la administración de la morenista, Laura Beristain, sobre todo en materia de seguridad.

En esa disputa, Alejandro dice temer que se intente involucrar a su hermano, como parte del golpeteo político.

Manifestó que, “curiosamente”, a través de filtraciones a la prensa, se intenta construir la versión de que Emiliano fue presuntamente mencionado por una mujer detenida el pasado 28 de mayo, por la compra-venta de votos, a favor de “una candidata a la presidencia municipal”.

Ocurre que anoche, una hora después de la detención de Emiliano Ramos, la FGE dio a conocer que una mujer, identificada como Guadalupe del Rosario "N", había sido detenida el 28 de mayo, al cumplimentarse una orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Electorales y concedida por un Juez de Control.

La mujer es señalada por la presunta compra de votos en un domicilio de la colonia Nicte Ha, en Playa del Carmen, “a favor de una candidata a la presidencia municipal de Solidaridad”, cuya identidad no se precisó.

Actualmente solo hay dos contendientes en ese municipio. Por la coalición PAN-PRI, Lili Campos y por Morena-PVEM-PT, Estefanía Mercado, toda vez que Jazmín Treviño, candidata del PRD, anunció que declinaba por Mercado.

La FGE informó que la mujer detenida, presuntamente, ofrecía tarjetas electrónicas con transferencias de cuatro mil pesos a cambio del sufragio, divididos en dos partes: dos mil pesos antes de las elecciones y dos mil pesos después.

Los elementos de la Policía de Investigación que la aprehendieron la pusieron a disposición de la autoridad judicial que lo requirió.

De probarse la acusación en su contra, la mujer podría alcanzar una penalidad máxima de hasta tres años por este ilícito, según lo establece la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

“La realidad es que ahora en esas filtraciones, dicen que ella menciona a Emiliano, que lo conoce. Pero son dichos. No hay nada, no hay pruebas, más que el que la señora lo mencionó.

“Entonces ahora presumo que van a querer ‘armarle’ algún expediente, vinculándolo con lo de la señora detenida. Emiliano iba acompañado por dos personas más que también están detenidas, en la Fiscalía, en una celda de retención. Hasta las 9 o 10 de la noche estaban incomunicados”, sostuvo.









