San Francisco de Campeche.- Este jueves fue detenido el expresidente municipal de Escárcega, , Rodolfo Bautista Puc, de acuerdo con información publicada en el Registro Nacional de Detenciones.

El exedil está acusado de los delitos de peculado y abuso de confianza ligados a presuntos malos manejos de recursos públicos o aprovechamiento indebido de bienes que estaban bajo su responsabilidad como funcionario.

Tras su aseguramiento, fue trasladado al , donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

Rodolfo Bautista Puc fue presidente municipal de Escárcega por el partido Morena. Su proceso continuará mientras está en el penal campechano.

