San Francisco de Campeche.- Este jueves fue detenido el expresidente municipal de Escárcega, Campeche, Rodolfo Bautista Puc, de acuerdo con información publicada en el Registro Nacional de Detenciones.

El exedil está acusado de los delitos de peculado y abuso de confianza ligados a presuntos malos manejos de recursos públicos o aprovechamiento indebido de bienes que estaban bajo su responsabilidad como funcionario.

Tras su aseguramiento, fue trasladado al Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

Rodolfo Bautista Puc fue presidente municipal de Escárcega por el partido Morena. Su proceso continuará mientras está en el penal campechano.

