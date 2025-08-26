Culiacán.- En acciones implementadas en la capital de Sinaloa, elementos de las fuerzas federales y estatales, en hechos distintos, lograron detener a dos personas del sexo masculino jóvenes que portaban armas de fuego, uno de ellos conducía un vehículo con reporte de robo, por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que en recorridos de vigilancia por la colonia Villa del Cedro, elementos del ejército observaron que el conductor de un vehículo Versa, al notar su presencia realizó una maniobra evasiva, por lo que tuvo que ser perseguido.

Luego de varios minutos de ser perseguido, se logró detener al conductor, el cual portaba una pistola nueve milímetros y en el interior del automóvil se localizó una cubeta con 108 puntas de acero para causar daño a los neumáticos.

En una segunda acción, elementos de la Policía Estatal Preventiva en labores de vigilancia por el fraccionamiento Mayorca Residencial, en Culiacán, detectó que dentro de un vehículo estacionado se encontraba una persona joven que se comunicaba por radio.

Al ser sometido a una revisión, se encontró en la unidad un fusil AK-47, cuatro cargadores abastecidos, un chaleco táctico, un casco balístico, dos radios de comunicación, una cubeta con varias púas de acero y un paquete con un peso de un kilo, que contenida una sustancia parecida a la heroína.

Los elementos de la policía al solicitar información a la Plataforma México sobre la situación del vehículo Toyota de la línea Corolla que conducía, se conoció que este cuenta con reporte de robo, por lo que el joven, junto con lo encontrado dentro de la unidad motriz, fue puesto a disposición de la autoridad judicial federal.

afcl/LL