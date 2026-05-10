La Fiscalía General de Justicia del Estado de (FGJE) Sonora informó que obtuvo órdenes de aprehensión en contra de dos adolescentes de 17 años, señalados como probables responsables del homicidio de Sergio Daniel, joven boxeador de 16 años asesinado la noche del pasado 5 de mayo en Ciudad Obregón.

De acuerdo con las investigaciones, el ataque ocurrió cuando la víctima caminaba por calles de la colonia Santa Fe, luego de salir de entrenar boxeo, disciplina a la que dedicaba gran parte de su tiempo mientras cursaba sus estudios en el Cetis 69.

La FGJE detalló que los hoy imputados presuntamente interceptaron al menor mientras viajaban a bordo de una motocicleta y posteriormente realizaron la agresión con arma de fuego. Sergio Daniel fue trasladado aún con vida para recibir atención médica; sin embargo, falleció a consecuencia de las heridas.

Detienen a adolescentes por homicidio de Sergio Daniel

Las autoridades señalaron que durante la detención de ambos adolescentes, realizada el 6 de mayo por un diverso delito, les fueron aseguradas tres armas de fuego, cargadores, cartuchos calibre .40, además de envoltorios con narcótico.

Con base en las pruebas reunidas por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), así como peritajes y otros actos de investigación, un Juez Especializado en Justicia para Adolescentes autorizó las órdenes de aprehensión correspondientes.

Actualmente, ambos menores permanecen a disposición de la autoridad judicial para el desarrollo de las audiencias conforme al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Sergio Daniel: Un sueño truncado por la violencia

La muerte de Sergio Daniel provocó indignación y consternación en Cajeme. Familiares, amigos y compañeros lo describieron como un joven disciplinado, apasionado por el boxeo y dedicado a sus estudios.

Su madre, Mar Stephanie Galindo, ha encabezado públicamente la exigencia de justicia y denunció que su hijo había sido amenazado previamente por jóvenes presuntamente vinculados a grupos delictivos.

Relató que la noche del ataque encontró a su hijo aún con vida y lo trasladó personalmente al hospital, donde finalmente falleció.

Además, aseguró que tanto Sergio Daniel como otro de sus hijos, de apenas siete años, habían sido víctimas de agresiones y amenazas en la colonia Santa Fe, sector que calificó como una zona marcada por la violencia.

Buscan que Sheinbaum escuche el caso de Sergio Daniel

Durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Bahía de Lobos, familiares del joven se manifestaron con mantas y fotografías para exigir justicia y pedir que el caso no quede impune.

Mar Stephanie señaló que teme por su seguridad debido a que ha decidido alzar la voz para exigir castigo contra los responsables materiales e intelectuales del crimen.

En días recientes, compañeros, maestros y amigos rindieron homenaje al joven boxeador en las instalaciones del Cetis 69, donde fue despedido entre aplausos y muestras de cariño.

Sergio Daniel cursaba el cuarto semestre de preparatoria y era considerado un joven ejemplar por su comunidad estudiantil y deportiva.

El sábado 9 de mayo participaría en un torneo de boxeo, sueño que quedó truncado por la violencia que golpea nuevamente a Cajeme.

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