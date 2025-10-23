Cuernavaca, Mor.- La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) y la Interpol México realizaron un operativo para detener y traer de Colombia a Jorge Leonardo "N", ciudadano colombiano de 35 años, presuntamente involucrado en el intento de asesinato contra Efrén Hernández Mondragón, exdirector General de Procesos para la Adjudicación de Contratos en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Miguel Ángel Urrutia, informó que el detenido es identificado como conductor de la motocicleta en la que huyó junto con el hombre que atentó contra Hernández Mondragón.

Urrutia dijo que una investigación arrojó el paradero del posible copartícipe en el país de Colombia y con los datos de prueba obtuvieron una orden de aprehensión, ejecutada el pasado 16 de octubre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. A partir de ese momento quedó en manos de la Fiscalía General del Estado de Morelos.

El intento de asesinato ocurrió el 22 de agosto de 2023, a las 12:10 horas, en pleno centro de Cuernavaca, cuando Hernández Mondragón llegaba a su oficina en el edificio Vitaluz, frente al palacio de Gobierno.

Videos de seguridad difundidos en su momento, captan a un hombre que sigue al exservidor público cuando entra al inmueble. El agresor cargaba una mochila y en su interior ocultaba un arma larga.

En los videos se ve al pistolero caminar sobre los pasillos del edificio y después esconderse debajo de unas escaleras. Cuando observa a Hernández Mondragón aproximarse al elevador, abandona su refugio y lo sigue hasta las puertas del elevador.

Cuando el mecanismo se abrió el pistolero sacó su arma y apuntó a Hernández Mondragón pero no logró disparar porque la pistola se “encasquilló”, lo que fue aprovechado por el funcionario público para escapar ileso.

El atacante corrió hacia la salida y se dirigió a una motocicleta conducida por Jorge Leonardo “N”, el ciudadano colombiano que ahora enfrenta la justicia mexicana.

