Culiacán, Sin. En operativos efectuados por elementos navales en los municipios de Ahome y Navolato, se logró detener a ocho personas del sexo masculino, los cuales portaban armas automáticas, cargadores, chalecos tácticos, droga y contaban con tres vehículos, dos de ellos de alta gama.

Caen 4 en Novolato

Durante un patrullaje por la zona del poblado de Bariometo, en el municipio de Navolato, el personal de Marina, detectó que cuatro civiles al notar su presencia intentaron huir, por lo que fueron perseguidos y detenidos, en un vehículo Nissan March, blanco.

A estos civiles, se les aseguró tres armas automáticas tipo AK-47, un rifle tipo M4, dieciocho cargadores abastecidos, cuatro chalecos tácticos, seis placas balísticas, 28 púas de acero y cincuenta dosis de una yerba seca, con las características de la marihuana.

Los detenidos en Bariometo, junto con las armas, cargadores y la droga fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para que defina su situación legal, por la portación de los rifles, con dieciocho cargadores abastecidos, dos de ellos de disco.

Detienen a cuatro en autos de lujo

En la ciudad de los Mochis, municipio de Ahome, a solicitud de personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, elementos navales los auxiliaron para detener a cuatro civiles armados que viajaban en dos vehículos de alta gama.

A los detenidos, se les aseguró cuatro armas automáticas, 646 cartuchos útiles de diversos calibres, un cuadro con cinta, conteniendo en su interior una sustancia blanca, con las características de la cocaína.

maot