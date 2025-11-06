Pachuca.– En un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales en Hidalgo, fueron detenidas 23 personas vinculadas con una organización delictiva generadora de violencia en la región de Tula, dedicada principalmente al narcomenudeo, la extorsión y el robo de hidrocarburos. La mayoría de los detenidos son originarios del estado de Guanajuato.

De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública, Salvador Cruz Neri, una llamada anónima alertó sobre la presencia de hombres armados en el fraccionamiento Real de Castilla, del municipio de Atotonilco de Tula, por lo que se desplegó un operativo que culminó con la detención de 23 sujetos armados.

Se informó que dos originarios de Sinaloa, uno de Campeche, uno de la Ciudad de México, 16 de Guanajuato y tres de nacionalidad extranjera.

A los detenidos se les aseguraron ocho armas largas de grueso calibre, cuatro armas cortas abastecidas, cargadores y cartuchos útiles de diferentes calibres.

