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Culiacán. En el ejido San Diego, del nuevo municipio de Eldorado, elementos del Grupo de Operaciones Especiales del Estado lograron detener a dos civiles, con dos fusiles automáticos, igual número de chalecos tácticos con placas balísticas y una camioneta con reporte de robo.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que los elementos estatales, en un patrullaje por dicho ejido, a más de 57 kilómetros de la capital del estado, detectaron que hombres armados viajaban en una camioneta Ram, los cuales, al notar su presencia, intentaron huir.
De acuerdo a los datos dados a conocer, los civiles armados descendieron de la camioneta e intentaron ingresar a un inmueble, pero fueron detenidos antes de lograrlo, por lo que al practicarles una revisión a ellos y a la camioneta, localizaron armas, cartuchos, cargadores y chalecos tácticos.
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Las armas aseguradas son una carabina calibre 5.56X45 mm, un fusil calibre 7.62X39 mm, 10 cargadores abastecidos, trescientos cartuchos útiles para las armas automáticas, dos chalecos con placas balísticas, entre otros objetos.
Junto con las armas, cargadores, cartuchos, chalecos tácticos y la camioneta Ram, con reporte de robo, los dos hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para que se investigue el origen del armamento, cargadores y cartuchos.
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