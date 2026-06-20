Estados | 20-06-26 | 09:23 | Actualizada | 20-06-26 | 09:23 |

Culiacán. En el ejido San Diego, del nuevo municipio de Eldorado, elementos del Grupo de Operaciones Especiales del Estado lograron detener a dos civiles, con dos , igual número de chalecos tácticos con y una camioneta con reporte de robo.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que los elementos estatales, en un patrullaje por dicho ejido, a más de 57 kilómetros de la capital del estado, detectaron que viajaban en una camioneta Ram, los cuales, al notar su presencia, intentaron huir.

De acuerdo a los datos dados a conocer, los civiles armados descendieron de la camioneta e intentaron ingresar a un inmueble, pero fueron detenidos antes de lograrlo, por lo que al practicarles una revisión a ellos y a la camioneta, localizaron , cartuchos, cargadores y chalecos tácticos.

Lee también

Las armas aseguradas son una carabina calibre 5.56X45 mm, un fusil calibre 7.62X39 mm, 10 cargadores abastecidos, trescientos cartuchos útiles para las , dos chalecos con placas balísticas, entre otros objetos.

Junto con las armas, cargadores, cartuchos, chalecos tácticos y la camioneta Ram, con reporte de robo, los dos hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para que se investigue el origen del armamento, cargadores y cartuchos.

[Publicidad]

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]