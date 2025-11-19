Más Información
Culiacán, Sin. En un hotel del municipio de Navolato fuerzas federales y estatales lograron detener a un grupo armado, integrado por 14 hombres, tres de ellos extranjeros, a los que les aseguraron 13 rifles, una ametralladora, 15 cargadores, 340 cartuchos útiles, una cinta con 50 cartuchos calibre 7.62X 51.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que una llamada anónima a las líneas de emergencia notificó que en un hotel del municipio cañero se encontraban hombres armados resguardados, por lo que se implementó un operativo especial.
Personal de la Guardia Nacional y del Grupo de Fuerzas Especiales del Estado acudió al lugar y lograron detener a 14 personas, entre ellos, dos hombres originarios de Guatemala y uno de Venezuela, los cuales fueron turnados a las autoridades judiciales.
Estas 14 personas del sexo masculino tenían en su poder 13 rifles automáticos, una ametralladora, cuatro cargadores para pistolas, 11 cargadores para armas automáticas, una cinta con 50 cartuchos, 340 cartuchos útiles para fusiles automáticos y treinta cartuchos para armas cortas.
